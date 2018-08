Jim Corcoran revient à la création

« Le travail que je m’imposais pour cette émission était énorme, explique-t-il. J’écoutais tout ce qui se passait au Québec, et je faisais mon choix. Ça bouffait tout mon temps. Je me suis dit que si je restais à l’antenne, je n’arriverais jamais à savoir ce qui me reste à dire comme auteur-compositeur. »

Alors que les animateurs radio aujourd’hui jouent souvent à la chaise musicale entre les stations et les émissions, Jim Corcoran, lui, a eu le « privilège » de s’asseoir 30 ans derrière le même micro, ayant comme mandat de faire le pont entre les cultures francophone et anglophone.

Il est tombé dans le monde de la radio « par accident » après une entrevue avec Joni Mitchell à Musique Plus, où il s’est fait remarquer par un réalisateur de CBC. « On a envoyé quelques émissions pilotes à Toronto et ils ont aimé. Ils ont commandé 13 émissions. Et ça fait 30 ans qu’ils renouvellent mon contrat ! » s’exclame celui qui estime avoir enregistré environ 1260 émissions.