La situation du français dans les médias

Souvent des chroniqueurs commentent le manque d’ouverture de nos concitoyens anglophones pour le français. Ou encore accusent le système d’éducation provincial pour sa piètre qualité. Dans les deux cas, ils ont raison. Mais j’aimerais souligner d’autres points sur la non-utilisation du français et sur l’usage de plus en plus répandu de l’anglais dans la vie de tous les jours.

Avez-vous remarqué que nous, francophones, sommes souvent interpelés en anglais par des francophones? Comme si, dès que nous mettons notre chapeau de consommateur, nous devenions des anglophones. Cela dans les restaurants comme dans les boutiques. Ça arrive moins sur le plateau que dans le West-Island, mais de plus en plus à Montréal et sur la Rive-Sud où j’habite.

Grâce à la mondialisation, nos chers patrons du milieu du travail ont désormais l’excuse parfaite pour angliciser les employés et les outils qu’ils mettent à leur disposition. Ça fait même partie de la stratégie des meilleures entreprises francophones. À mon dernier emploi, nous nous sommes clairement fait indiquer par un vice-président québécois, membre de la famille francophone propriétaire de l’entreprise, que les réunions devraient systématiquement se tenir en anglais dès qu’un(e) anglophone ou un(e) allophone y participait. Pour nous convaincre du bien fondé de cette décision, on nous a dit qu’il était impensable de demander à une collègue ontarienne de s’adapter à notre langue. Dans le même esprit, plusieurs collègues allophones de Montréal ont également le privilège de ne pas avoir à parler français.

Mais le point sur lequel je désire attirer d’avantage votre attention, c’est un phénomène que personne n’ose dénoncer : soit la responsabilité des médias, radio et télévision en tête, mais aussi parfois l’écrit. Les gens qui y travaillent sont en très grande partie responsables de propager un français bâtardisé et galvaudé, un français de bien piètre qualité. Combien de fois sommes-nous bombardés d’anglicismes dans les chroniques? Les auditeurs reproduisent ce qu’ils entendent et les lecteurs ce qu’ils lisent.

Les pires médias étant sans conteste la radio et la télévision. Nous ne sommes plus ébahis, ahuris ou abasourdis, nous sommes flabergastés. Un gardien de but n’arrête pas un tir mais le stoppe. Il n’y a plus de spectacles sur scène, mais des show sur le stage. On parle mal et on trouve ça cool. On met ça sur le dos de notre accent alors qu’ils s’agit tout simplement d’une vulgaire paresse. Et les auditeurs boivent ça comme du petit lait et font pareil.

Je partage votre avis et vous devez savoir, puisque vous lisez le Journal, que mes deux collègues Denise Bombardier et Gilles Proulx, dénoncent ce phénomène régulièrement. Comme les grands changements de société viennent rarement des élites mais plutôt des gens de la base qui décident que trop c’est trop et qui forcent le changement, je ne sais pas si je dois être optimiste pour l’avenir du français chez-nous, considérant que les jeunes écrivent au son sur leur téléphone et leur tablette. Mais du même souffle, je vous dirais qu’il ne faut jamais perdre espoir. Dans les années 70 à l’école nationale de théâtre, il n’y en avait que pour les pièces en joual. Et voyez-vous, la mode a fini par passer au profit d’un enseignement plus classique où la langue française a repris ses droits.