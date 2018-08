La vidéo de la confession du tireur de Parkland dévoilée

Un juge du comté de Broward en Floride a autorisé à ce que soit rendue publique la vidéo de la confession du présumé tueur de Parkland.

Sur les images dont plusieurs médias américains ont obtenu copie, on peut voir Nikolas Cruz qui semble comprendre ce qu'il vient de faire. À un moment on peut le voir faire un signe de fusil avec ses doigts et l'appuyer sur sa tempe. À un autre moment, il se frappe la tête avec la main.

C'est aussi dans cette vidéo que l'auteur du massacre qui a coûté la vie à 17 personnes dit qu'il entendait des voix l'incitant à «tuer».

«Tuez-moi, c'est simple, tuez-moi», a déclaré le jeune homme alors que l'inspecteur qui l'interrogeait était parti lui chercher un verre d'eau qu'il avait refusé en répondant «Je ne le mérite pas», révèle le document.

Nikolas Cruz, 19 ans, a ensuite confié à l'inspecteur John Curcio qu'il entendait depuis des années des démons qui lui disaient «d'acheter des armes, de tuer des animaux et de tout détruire».

«Que sont les démons ?», a demandé le policier.

«Les voix», a répondu Nikolas Cruz. «Le mauvais côté».

«Que vous dit la voix ?», a interrogé l'inspecteur.

«Brûler. Tuer. Détruire», a répondu le jeune homme.

Trois vidéos tournées par Nikolas Cruz, dans lesquelles le jeune homme détaillait son projet funeste, avaient déjà été rendues publiques en mai dernier par le bureau du procureur de Floride.

Les procureurs prévoient de requérir la peine de mort contre Nikolas Cruz lors de son procès.