L’art de dire «non»

«Yes man», l’expression vous dit quelque chose?

La formule est aussi le titre d’un film de 2008 dont le personnage principal, interprété par Jim Carrey, découvre le pouvoir du «oui» et décide d’y recourir en toutes situations... Or, son existence tourne rapidement au cauchemar. Au travail, êtes-vous une yes person ? S’il y a des avantages à consentir aux requêtes de vos collègues et patrons, dire non, ça s’apprend !