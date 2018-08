L’avenir appartient... aux colériques ?

Plus besoin de vous retenir à deux mains quand la moutarde vous monte au nez : la colère serait un puissant moteur de réussite au travail, dans la mesure où on l’apprivoiserait de façon positive...

Les psychologues Aaron Sel, Lena Cosmides et John Tobby ont contribué par leurs différentes études à découvrir la face cachée de la colère, en d’autres mots, à mettre en avant son côté sucré.

Partant de la prémisse selon laquelle la colère est une forme puissante de communication sociale, ils ont découvert que celle-ci engendrait un sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce qu’elle nous permettrait d’atteindre nos buts et, si elle est bien exprimée, neutraliserait même l’agression.

1. La colère vous permettrait de contrôler votre environnement

La fonction première de la colère serait d’imposer ses volontés ou de retirer des avantages à ceux qui ne les méritent pas, selon nous. Les gens qui auraient davantage la capacité d’imposer leurs règles auraient ainsi plus tendance à tirer leur épingle du jeu d’un conflit, à sentir qu’ils ont droit d’obtenir plus, à mieux se considérer, et donc, à utiliser la colère. Bref, les colériques seraient plus en contrôle de leur destinée que les gens qui le sont moins.

2. La colère encourage le leadership

Le psychologue Gerben van Kleef a trouvé que la colère exprimée par un gestionnaire améliorait le rendement de ses subordonnés, mais uniquement si les employés arrivent à déchiffrer son attitude. Attention, toutefois ! Les éruptions trop fréquentes pourraient à la longue faire en sorte qu’elles soient tout simplement ignorées. De plus, parce que les colériques sont spontanés, ils ont plus tendance à tolérer les risques, une qualité recherchée quand il est question de leadership.

3. La colère suscite la créativité et l’ambition

En mettant sur pied une séance de remue-méninges sur la protection de l’environnement, des chercheurs hollandais ont analysé la réaction de trois types d’équipe, dont les membres avaient respectivement des émotions de colère, de tristesse et des émotions plus neutres. Le résultat : les membres du groupe « colérique » avaient non seulement lancé un plus grand nombre d’idées, leurs idées étaient aussi plus créatives. Cela s’expliquerait par le fait que la colère stimulerait les hormones de l’attention tout en abaissant les barrières des interactions sociales et les comportements « socialement acceptables ».

4. La colère invite aux compromis

Lorsqu’une personne est très en colère, les plus « tempérés » autour ont tendance à être plus compréhensifs et ouverts aux compromis. C’est ce qu’a remarqué une équipe de psychologues américains et israéliens qui ont volontairement provoqué la colère entre Israéliens et Palestiniens plusieurs semaines avant la tenue d’une conférence israélo-palestinienne en 2007. Une fois la colère « lâchée lousse », les parties étaient plus ouvertes au débat par la suite...

Comme le disait Aristote, « la colère est nécessaire ; on ne triomphe de rien sans elle. » À vous de bien l’utiliser pour en tirer le meilleur parti.