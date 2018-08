Le golfeur Jarrod Lyle s’éteint à l’âge de 36 ans

Le golfeur australien Jarrod Lyle est décédé à l’âge de 36 ans après une longue bataille contre le cancer.

Lyle avait reçu le diagnostic de leucémie aiguë myéloïde dès l’âge de 17 ans. En carrière, il a remporté deux victoires au sein du circuit Web.com et a participé à 121 tournois du circuit de la PGA.

«Ça me brise le cœur de vous annoncer que Jarrod n’est plus parmi nous, a écrit son épouse, Briony Lyle, dans un communiqué. Il est décédé à 20 h 20 mardi soir entouré de sa famille et de ses proches.»

Lyle a fini à égalité au 48e rang à l’Omnium des États-Unis 2008, son meilleur résultat dans le cadre d’un tournoi du Grand Chelem.