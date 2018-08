Le retour de cet accessoire vous fera fouiller de fond en comble votre boîte à souvenirs

Difficile d’oublier le fameux collier de gros coquillages qui nous a accompagnés dans tous nos souvenirs de vacances en famille.

La nostalgie vous frappe? C’est parfait, parce qu’il est de retour dans les tendances de l'heure et non, ce n’est pas une blague!

Une publication partagée par Roos-Anne van Dorsten (@moderosaofficial) le 31 Juil. 2018 à 11 :35 PDT

Idéal pour les looks de plage, le collier de coquillages ne s’est pas fait prier longtemps avant de redevenir l’accessoire préf des filles les plus stylées d’Instagram.

Le plus beau dans tout ça? Ça n’a aucunement l’air quétaine, c’est juré!

Une publication partagée par T░H░E░M░A░N░A░W░A░Y░ (@the_mana_way) le 8 Août 2018 à 6 :29 PDT

En plus de nous évoquer de doux souvenirs de notre jeunesse, cet accessoire vient donner un petit plus à un ensemble, qu’il soit porté comme collier, comme bracelet ou à la cheville.

Une publication partagée par Dana Roski (@waldberlin) le 7 Août 2018 à 4 :55 PDT

Ce collier s’agence parfaitement au look bohème ultra-tendance cet été, soit la robe à boutons et le sac à main en paille, et vient mettre de l’avant notre bronzage longuement travaillé.

Une publication partagée par Amina Muaddi (@aminamuaddi) le 4 Août 2018 à 1 :11 PDT

Il s’adapte aussi à d’autres styles, comme le témoigne l’influenceuse Amina Muaddi, qui le porte à la cheville avec des talons en forme de flammes.

Une publication partagée par XENIA ADONTS (@xeniaoverdose) le 7 Août 2018 à 5 :21 PDT

Vous avez mis votre chambre sens dessus dessous et aucune trace de votre collier acheté à Wildwood en 2007? Pas de panique.

Voici quelques endroits où vous pouvez le trouver pour pas cher

11$ à Amazon.ca

3$ à Zaful.com

4,70$ à Ebay.com

