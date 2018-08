Les jeunes libéraux veulent lier le financement de l'art à la représentation des minorités culturelles

Les jeunes libéraux veulent une le financement des pièces de théâtre et de cinéma à la représentation des minorités et des autochtones.

Ils souhaitent «inciter la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) à adopter un processus d'octroi des subventions plus rigoureux afin d'inciter les producteurs et scénaristes à inclure davantage les communautés minoritaires et les autochtones dans le processus créatif des productions artistiques qui concernent leurs traditions culturelles et historiques», peut-on lire dans leur document thématique qui sera soumis à leur membres samedi en congrès.

Le président de la commission jeunesse du PLQ Stéphane Stril a souligné que les controverses entourant deux spectacles de Robert Lepage cet été démontrent qu'il y a un manque de dialogue entre les communautés.

