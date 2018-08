Maria Sharapova impériale face à Daria Kasatkina

Une fois de plus, Maria Sharapova ne s’est pas éternisée sur le court central du stade IGA, mercredi après-midi. La grande Russe de 31 ans a vaincu sa jeune compatriote Daria Kasatkina en deux manches de 6-0 et 6-2 pour ainsi accéder aux huitièmes de finale de la Coupe Rogers.

Comme ce fut le cas contre la Bulgare Sesil Karatantcheva, qu’elle avait battue 6-1 et 6-2 au premier tour, Sharapova a été sans pitié pour Kasatkina, une jeune joueuse de 21 ans en pleine ascension sur le circuit.

Malgré son 12e rang mondial, celle-ci a été complètement dominée par les frappes puissantes et précises de Sharapova.

Quart de finaliste à Wimbledon et Roland-Garros, de même que finaliste à Dubaï et Indian Wells plus tôt cette année, Kasatkina n’avait toutefois pas son aplomb habituel. Son match de premier tour éreintant face à la Grecque Maria Sakkari, qui s’est prolongé mardi soir, n’est sans doute pas étranger à sa tenue contre Sharapova.

Pour sa part, l’ancienne numéro 1 mondiale, qui occupe présentement le 22e rang de la WTA, était en grande forme. Faisant preuve de constance et d’autorité, elle a malmené son adversaire autant en fond de terrain qu’au service. Elle a d’ailleurs brisé le service de Kasatkina à cinq reprises.

Au prochain tour, Sharapova croisera le fer avec la Française Caroline Garcia, sixième favorite.