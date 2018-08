Maria Sharapova impériale face à Daria Kasatkina

Une fois de plus, Maria Sharapova ne s’est pas éternisé sur le court central du stade IGA, mercredi après-midi. La grande Russe de 31 ans a vaincu sa jeune compatriote Daria Kasatkina en deux manches de 6-0 et 6-2 pour ainsi accéder aux huitièmes de finale de la Coupe Rogers.

«J’ai entrepris le match avec le même état d’esprit que mon dernier et avec beaucoup de respect pour mon adversaire. Elle a de très bons résultats et elle est 12e au monde. Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Finalement, je crois avoir tiré le meilleur de la situation», a indiqué Sharapova.

Comme ce fut le cas contre la Bulgare Sesil Karatantcheva, qu’elle avait battue 6-1 et 6-2 au premier tour, Sharapova a été sans pitié pour Kasatkina, une jeune joueuse de 21 ans en pleine ascension sur le circuit.

Quart de finaliste à Wimbledon et à Roland-Garros, de même que finaliste à Dubaï et à Indian Wells plus tôt cette année, Kasatkina n’avait toutefois pas son aplomb habituel. Son match de premier tour éreintant face à la Grecque Maria Sakkari, qui s’est prolongé mardi soir, n’est sans doute pas étranger à sa tenue face à Sharapova.

Pour sa part, l’ancienne numéro un mondiale, qui occupe présentement le 22e rang de la WTA, était en grande forme. Faisant preuve de constance et d’autorité, elle a malmené son adversaire en fond de terrain avec ses puissantes frappes. Elle a également brisé Kasatkina à cinq reprises.

Rendez-vous avec Garcia

Au prochain tour, Sharapova retrouvera la Française Caroline Garcia, sixième favorite, qui l’a vaincue en avril dernier à Stuttgart. «J’ai hâte de jouer contre elle à nouveau. On s’est affrontées quelques fois et ça a été de belles batailles. Nous n’avons pas trop de secrets l’une pour l’autre donc je sais pas mal à quoi m’attendre : du jeu d’attaque avec de gros services et des frappes lourdes», a lancé la Russe, qui est toujours en quête d’un premier titre cette saison.

Pliskova surprise par Bertens

La Tchèque Karolina Pliskova a subi une défaite de 6-2 et 6-2 aux mains de Kiki Bertens. Habituellement dominante au service, la neuvième raquette mondiale a commis huit doubles fautes et a été brisée à sept reprises par la Néerlandaise, qui occupe présentement le 18e rang du classement de WTA. Au prochain tour, Bertens affrontera une autre Tchèque, Petra Kvitova.

De son côté, Carla Suarez Navarro a accédé au troisième tour à la suite de l’abandon de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko. L’Espagnole, issue des qualifications, menait 6-4 et 3-2 lorsque son adversaire s’est retirée en raison de maux de dos. Le prochain match de Suarez Navarro l’opposera à la troisième joueuse mondiale, l’Américaine Sloane Stephens.

Enfin, l’Australienne Ashleigh Barty a disposé de la Belge Alyson Van Uytvanck en deux manches de 7-6(7) et 6-2. Barty se mesurera à la Française Alizé Cornet en huitièmes de finale.