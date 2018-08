Maxime Dufour-Lapointe annonce sa retraite du ski acrobatique

L'aînée des sœurs Dufour-Lapointe, Maxime, a annoncé sa retraite du ski acrobatique, mercredi.

Maxime Dufour-Lapointe, qui s'est spécialisée dans la discipline des bosses à l'instar de ses sœurs Chloé et Justine, quitte le ski acrobatique après avoir pris part à plus d'une centaine de courses de la Coupe du monde de la FIS en bosses et en bosses en parallèle, à trois Championnats du monde et aux Jeux olympiques de 2014.

«C'est un deuil parce que je me suis dédiée à 100% au ski acrobatique ces 10 dernières années, a déclaré Maxime Dufour-Lapointe, qui est âgée de 29 ans, par voie de communiqué. Mais c'est aussi un beau moment de célébration. Ma carrière, j'en suis fière, je la célèbre, je la savoure. Après ce que j'ai vécu avec mes sœurs, je me retire du sport la tête haute.»

L'aînée des sœurs Dufour-Lapointe ne chômera pas puisqu'elle entreprendra cet automne des études en médecine à l'Université de Montréal.

«C'est un rêve que j'ai depuis l'école secondaire, a-t-elle indiqué. Ce serait tout un honneur de pouvoir pratiquer la médecine, comme ç'a été un honneur d'être olympienne, et je compte bien le faire dans le plus grand respect de la profession. J'ai toujours senti que je serais à ma place dans ce domaine parce que c'est une opportunité d'aider les autres, le corps humain me fascine et j'adore l'aspect humain, le contact, l'humanité qu'il y a dans l'art et la pratique de la médecine. Je vais avoir beaucoup de défis à relever et je me lance encore un peu dans le vide, mais c'est comme ça que je pourrai évoluer. J'ai vraiment hâte d'entreprendre ce nouveau chapitre.»

Deux moments magiques

En 104 courses sur le circuit de la Coupe du monde à titre de porte-couleurs de l'équipe nationale canadienne des bosses, Maxime Dufour-Lapointe a accédé au podium à quatre reprises. Par ailleurs, son meilleur résultat aux Championnats du monde a été une quatrième place enregistrée en janvier 2015 en Autriche.

Deux moments de sa carrière se distinguent des autres, des moments où elle a pu vibrer avec ses sœurs : quand elle est devenue olympienne en 2014, à l'occasion des Jeux de Sotchi, en Russie, où elle a terminé 12e pendant que Justine et Chloé raflaient respectivement les médailles d'or et d'argent et lorsque les trois sœurs Dufour-Lapointe ont réalisé une première dans le ski acrobatique en monopolisant le podium à l'occasion de la Coupe du monde de Val Saint-Côme, le 23 janvier 2016. Justine, Chloé et Maxime ont alors décroché respectivement l'or, l'argent et le bronze.

«Ça me touche vraiment d'avoir ce titre d'olympienne qui va me suivre toute ma vie, a indiqué Maxime Dufour-Lapointe. Quand j'ai été ouvreuse de piste aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, c'est en voyant ma sœur Chloé prendre part à la compétition que j'ai réalisé que moi aussi, je voulais devenir une olympienne et à quel point cette aventure-là m'attirait. Les Jeux de Sotchi, ç'a été le point culminant de ma carrière. Ç'a été pour moi un moment de perfection, un moment où j'ai vraiment pu tout donner sur la piste et dont je vais toujours être fière.»