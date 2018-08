Menace référendaire: Couillard «ment sciemment aux Québécois», dit la CAQ

Le premier ministre Philippe Couillard tente de faire peur aux électeurs québécois quand il affirme que François Legault cache des intentions référendaires, dénonce la CAQ.

«Aujourd’hui, quand ils ont ouvert le Journal, les Québécois ont vu la bonne vieille stratégie libérale : sortir l’épouvantail de la question nationale pour faire peur inutilement aux Québécois», affirme le porte-parole de la CAQ en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes, Simon Jolin-Barrette.

Le député de Borduas réagissait à une entrevue accordée par Philippe Couillard à notre Bureau parlementaire où le chef libéral affirmait : «M. Legault dit qu’il va demander des pouvoirs à Ottawa et si c’est non, il va faire quoi? Il va peut-être faire des référendums si ça ne marche pas».

Pas de référendum

Cette déclaration a piqué au vif les troupes de François Legault. «Notre article 1 est très clair, le projet politique de la CAQ est à l’intérieur du Canada, rappelle Simon Jolin-Barrette. Alors, lorsque monsieur Couillard tient des propos d’une telle nature, il ment sciemment aux Québécois.»

«Monsieur Legault l’a dit en français et en anglais : il n’y aura pas de référendum sur la souveraineté du Québec avec la CAQ», poursuit-il.

Le parti refuse également de choisir entre les camps souverainiste et fédéraliste, ce que Philippe Couillard compare à être «assis sur la clôture». «Nous on est nationaliste, dit Simon Jolin-Barrette. Monsieur Couillard tente d’avoir une position dichotomique, mais il y a une troisième possibilité et c’est la position que la majorité des Québécois ont, soit de faire des gains à l’intérieur du Canada.»

Revendications

Mais la CAQ peut-elle espérer faire des gains face à Ottawa, comme elle le promet, sans la menace référendaire ? Oui, répond M. Jolin-Barrette, en améliorant la situation économique du Québec. «Il faut réduire la péréquation que le Québec reçoit pour faire en sorte d’être un leader au sein de la fédération canadienne, un leader économique. Ça permettrait au Québec d’avoir un rapport de force pour dire : voici les demandes du Québec», explique-t-il.

Un gouvernement Legault présenterait également des revendications précises au gouvernement fédéral, notamment sur la nomination de juges à la Cour suprême et sur la création d’un rapport d’impôts unique, ajoute l’élu caquiste.

Mais Philippe Couillard, lui, a été «le moins nationaliste» des premiers ministres libéraux et a présenté peu de demandes à Ottawa, affirme Simon Jolin-Barrette. «Nous, on va être présent à la table de négociations, on veut entamer des discussions avec le gouvernement fédéral, promet le député caquiste. Il ne faut pas juste suivre les commandes d’Ottawa, comme monsieur Couillard l’a fait.»