Mont-Sainte-Anne: le vélo de montagne à l'honneur

La Coupe du monde de vélo de montagne est de retour à Mont-Sainte-Anne, du 10 au 12 août.

Mont-Sainte-Anne est le seul arrêt nord-américain sur le circuit de la Coupe du monde, composant le 6e tour de la série de cross-country (XCO) et de descente (DH).

Le Canada sera bien d’ailleurs représenté en XCO et DH, avec un total de 67 athlètes inscrits dans ces deux disciplines.

Les compétitions débuteront vendredi avec les qualifications pour la descente, ainsi que la cinquième édition de la compétition courte piste (XCC) pour les athlètes XCO. Lors de cette course, les 40 athlètes les mieux classés feront une course de 20 minutes sur un parcours écourté, et les 16 meilleurs coureurs occuperont les deux premières rangées lors du départ pour la course XCO.

Mont-Sainte-Anne a apporté plusieurs changements à ses parcours en préparation pour les Championnats du monde en 2019. L’arrivée a notamment changé d’endroit afin que la course se termine avec une dernière montée.

Parmi les athlètes du Canada, Catharine Pendrel, deux fois championne du monde et médaillée olympique à Rio (2016), sera de retour à la compétition après s’être cassé le bras en juin. Chez les hommes, on compte quatre athlètes canadiens dans le top 50, soit Léandre Bouchard, Andrew L'Esperance, Peter Disera ainsi que Raphaël Gagné.