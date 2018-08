On fait pitié

Les Alouettes, c’est la grande dépression. On veut les aimer, mais ça ne lève plus. On a beau forcer pour eux autres, mais rien n’y fait. L’Impact, on les trouve sympathiques, mais on a toujours l’impression de reculer de deux pas après en avoir fait un en avant.

Ils sont beaux, gentils et beaux parleurs, mais on n’a pas l’impression d’être propulsé vers la grande gloire. Le Canadien ? L’inconnu dans un bouillon d’énigmes.

On ne sait plus. Après avoir touché le fond, où serons-nous dans le baril la saison prochaine ? On les aimera toujours, mais eux, nous aiment-ils encore ?

On ne l’a pas facile.

Les amateurs de sport de Montréal, du Québec se cherchent des amis. Bettman, on le sait, ne veut rien savoir de nous.

Guerrero nous a salués comme des demi-riens au Temple de la renommée. Tavares n’a même pas voulu nous parler.

BATEAU MANQUÉ

Jamais on n’a été traité comme ça. Et le coup de poignard, cette semaine, c’est Eugenie qui vient jouer à la maison une fois tous les deux ans et qui nous parle comme si on était des étrangers.

Même moi qui t’adore autant sur les courts que dans Sports Illustrated, ça m’a fait mal. Je te voyais arriver avec du baume parfumé sur nos blessures. Je t’imaginais nous donner le meilleur de toi-même sur le court, mais aussi nous faire une belle leçon de jet-set en ville. Tout ça enrobé d’une brillante entrevue pleine d’amour pour ta ville, ta province, ton peuple qui a besoin de s’accrocher à quelqu’un.

Pourquoi tu ne nous aimes pas Eugenie ? On aurait pu pleurer ensemble aujourd’hui.

MERCREDISMES

Un poilu est refusé au camp de nudistes.

Sur la demande d’emploi, c’était écrit : « En cas d’urgence, qui devons-nous appeler ? » J’ai répondu : « Le médecin... »

Entendu dans la salle d’attente d’un chirurgien plastique : « J’attends un nouveau-nez. »

« J’ai encore des problèmes d’hémorroïdes... » (La cerise sur le sundae.)

Même un poisson peut éviter des problèmes s’il garde la bouche fermée.

À DEMAIN

Ne nous fais pas la baboune, Eugenie. Carey Price l’a essayé et il s’est planté. Tu es tellement belle quand tu souris... et nous aussi.