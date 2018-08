Plein de nouveaux personnages, de modes et plus dévoilés pour Smash Bros Ultimate!

Le concepteur de la série Super Smash Bros Masahiro Sakurai a révélé une tonne de nouveautés pour le prochain volet de la série lors d’un Nintendo Direct diffusé mercredi matin. Voici tout ce qu’on a appris dans la présentation qui a duré près de 27 minutes!

Nouveaux personnages

Plusieurs personnages très en demande ont été confirmés pour Ultimate aujourd’hui.

Le tueur de vampires Simon Belmont, de la série Castlevania, joindra la bataille! Il se servira de plusieurs de ses armes classiques, dont l’eau bénite, la croix et bien sûr, son fameux fouet. Bien que ses attaques de fouet soient un peu lentes, elles sont probablement celles avec le plus de portée, selon le créateur du jeu.

Capture d'écran

Un «personnage écho» (clone) de Simon Belmont a aussi été dévoilé. Il s’agit de Richter Belmont, un de ses descendants qui est apparu dans bien des jeux, comme Symphony of the Night et Portrait of Ruin.

Capture d'écran

L’antagoniste principal de la série Donkey Kong et le crocrodile préféré de tous les gamers King K. Rool se joindra aussi à la liste de combattants. Il peut entre autres lancer sa couronne et parer des attaques avec son bedon.

Capture d'écran

Finalement, deux autres nouveaux personnages écho s’ajouteront à Super Smash Bros Ultimate : Chrom et Dark Samus. Ces combattants sont respectivement des clones d’Ike et de Samus.

Capture d'écran

Capture d'écran

Tableaux : du nouveau et du vieux

Deux nouveaux tableaux ont été dévoilés lors du Nintendo Direct.

Le premier, inspiré de la série Castlevania, se nomme Dracula’s Castle. Plusieurs références y sont incluses : les joueurs peuvent par exemple attaquer les chandelles derrière lesquelles se cachent des items et différents monstres comme la méduse et la momie apparaissent occasionnellement.

Capture d'écran

Le second est basé sur le niveau New Donk City de Super Mario Odyssey. Il semblerait qu’il sera possible d’interagir avec des musiciens et Pauline.

Capture d'écran

Plein de tableaux rétro ont également été confirmés, portant le nombre total à 103! C’est près du double du nombre de tableaux qu'avait Super Smash Bros for Wii U!

Des options à la pelle

Sakurai avait déjà confirmé qu’il serait possible de jouer à chaque tableau en version Final Destination (plat) ou Battlefield (trois plateformes), mais on apprend aujourd’hui que des versions sans transformation ou danger seront aussi disponibles.

Une nouvelle option nommée «Stage Morph» permettra aussi aux joueurs de se battre sur deux tableaux qui se métamorphoseront en alternance.

Une autre nouveauté est la possibilité de se servir d’un Final Smash quand une jauge se remplit, un peu comme les Super Combos dans Street Fighter. Précisons que ces Final Smash seront moins puissants que ceux qui proviennent du bon vieux Smash Ball et que cette fonction est facultative.

Capture d'écran

Nouveaux modes multijoueur

Vous avez toujours voulu participer à un combat où, à chaque fois que vous perdiez une vie, vous changiez de personnage? Cette option est intégrée dans le nouveau mode Squad Strike, qui peut se dérouler soit en 3v3 ou 5v5.

Capture d'écran

Le mode Smashdown interdit quant à lui aux joueurs de sélectionner des personnages dont ils se sont déjà servis, les forçant ainsi à varier leurs choix.

Capture d'écran

Plus d’info en rafale

Il y aura plus de 800 chansons dans Super Smash Bros Ultimate

Vous pourrez les écouter, et ce, même quand votre Switch est en veille

Les règles et les tableaux sont maintenant sélectionnés avant les personnages

Le mode classique est de retour et chaque combattant aura un parcours unique

Le mode tournoi est de retour

Des nouveaux trophées d’aide, dont Shovel Knight et Rathalos de Monster Hunter, ont été annoncés

Super Smash Bros Ultimate sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 7 décembre. Écoutez le Nintendo Direct en son intégralité ici: