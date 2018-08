Tragédie de Lac-Mégantic: Thomas Harding embauché par la Ville de Farnham

Thomas Harding, le conducteur de train impliqué dans la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, travaillera pour la Ville de Farnham à partir de septembre.

Il a obtenu un poste temporaire aux travaux publics de la Ville pour une durée maximale de 20 semaines. La nouvelle a été confirmée cette semaine lors du conseil de ville.

M. Harding entrera en fonctions le 4 septembre prochain, au salaire prévu à la convention collective en vigueur.

Thomas Harding est un Farnhamien d'origine. La Ville affirme avoir voulu lui donner un coup de pouce, tout en répondant à un manque de main-d'oeuvre au sein de son équipe. Selon elle, il a l'expertise requise, les compétences en mécanique et était évidemment disponible.

En janvier dernier, Thomas Harding et deux autres coaccusés ont été reconnus non coupables de négligence criminelle dans la tragédie qui a causé la mort de 47 personnes lorsqu'un train rempli de pétrole a explosé en plein centre-ville de Lac-Mégantic, il y a 5 ans. Pendant toute la durée de son procès, la ville de Farnham et ses résidents avaient été à ses côtés et démontré leur soutien à leur concitoyen.