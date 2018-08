Un puissant typhon se dirige vers l'est du Japon

Un puissant typhon se dirigeait mercredi vers l'est du Japon, charriant de très fortes pluies et vents violents qui risquent de grandement perturber les transports de la région de Tokyo, selon les autorités.

Shanshan, le 13e cyclone de la saison en Asie, devrait se trouver vers 11 h, heure avancée de l’Est, à quelque 150 kilomètres de Tokyo, avec des rafales à 180 km/heure. Il va frôler la côte est non loin de la capitale avant de se diriger plus au nord-est dans les premières heures de jeudi, selon l'agence nationale de météo.

«Restez vigilants face aux risques d'inondations, glissements de terrain, vents violents et hautes vagues», a insisté l'agence, priant les habitants de suivre les éventuelles consignes d'évacuation des autorités.

Des localités de la préfecture de Chiba ont demandé à leurs résidents d'être prêts au cas où il faille évacuer.

Les travailleurs de la capitale et ses environs sont incités à rentrer plus tôt mercredi soir, les compagnies ferroviaires avertissant du risque de suppression et retards de trains.

Les transporteurs aériens ont quant à eux d'ores et déjà décidé d'annuler des vols tant intérieurs qu'internationaux.

Le Japon subit tous les ans le passage de typhons parfois meurtriers, mais, cette année, l'arrivée de ces perturbations s'inscrit dans un contexte exceptionnel. Il y a tout juste un mois, des pluies record dans le sud-ouest ont provoqué des inondations et coulées de boue monstrueuses qui ont tué quelque 220 personnes.

Ensuite, une étouffante vague de chaleur humide s'est abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes dans le mois tandis que 49 000 autres ont dû être hospitalisées.