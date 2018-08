Un restaurant bien aimé dans le Centre-Sud annonce sa fermeture

La danse des ouvertures et des fermetures d’établissements continue à Montréal. Cette fois, c’est un resto du Centre-Sud qui annonce la fin de ses activités.

Une publication partagée par Bighi Curry (@bighicurry) le 22 Oct. 2017 à 2 :47 PDT

L’une des propriétaires du Bighi Curry, un resto de quartier bien aimé, a publié sur Facebook hier un long message expliquant que l’endroit fermera ses portes à la fin du mois d’août fort probablement. Ce serait une série de «badlucks » qui aurait eu raison du restaurant où le curry était à l’honneur. Le couple-propriétaire ne souhaite toutefois pas entrer dans les détails et demande à ses clients d’éviter les questions et le «brainstorm» de solutions pour sauver l’établissement. La décision est bel et bien prise et les propriétaires sont en processus de vente.

Une publication partagée par Bighi Curry (@bighicurry) le 27 Avril 2018 à 12 :13 PDT

Une publication partagée par Bighi Curry (@bighicurry) le 6 Janv. 2018 à 5 :19 PST

Une publication partagée par Bighi Curry (@bighicurry) le 28 Juil. 2018 à 3 :19 PDT

Vous avez donc un mois pour aller essayer les délicieux plats de currys si ce n’est pas déjà fait, ou encore saluer pour une toute dernière fois les jeunes propriétaires que vous risquez de revoir sur la scène culinaire montréalaise.

Une publication partagée par Caroline 🌿 (@loounie) le 15 Nov. 2017 à 2 :24 PST

Une publication partagée par Zoé 🍊 (@helloconfettis) le 8 Sept. 2017 à 7 :31 PDT

Une autre triste fermeture à ajouter à la liste ☹

Bighi Curry

1659 rue Ontario Est

Pour tout savoir sur les ouvertures et les fermtures d'étblissements à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!