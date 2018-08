Un véritable retour dans les années ’80

À l’aube d’une nouvelle campagne électorale au Québec, Le Petit Théâtre du Nord a choisi de se mettre les pieds dans la politique des années ’80 avec le référendum de l’époque et bien entendu, René Lévesque.

Campée en 1982, la pièce écrite par François Archambault, un habitué au Petit Théâtre du Nord, se situe en banlieue, sur la Rive-Nord de Montréal, où trois sœurs vivent divers moments de désillusions associés à cette époque. Bien loin des traditionnelles pièces estivales, l’histoire que ce théâtre a choisie pour souligner son 20e anniversaire, fera sourire par moment, mais sera surtout centrée sur la nostalgie avec un brin d’amertume, notamment en lien avec René Lévesque, la souveraineté-association et le référendum de 1980.

De belles références

Le constat de cette pièce, ce sont principalement toutes les belles références de l’époque. Rien n’a été laissé au hasard. Les baby-boomers et la « génération X » se reconnaîtront sans l’ombre d’un doute. Les costumes, la musique, la bière O’keefe, la crème de menthe, les idéaux, les mentalités et la façon de voir la vie. Même la radio, prend vie, on écoute CJMS, qui permet d’apprendre le décès du coureur automobile Gilles Villeneuve. Si on avait oublié les problèmes de l’époque, la pièce nous le rappellera. Les taux hypothécaires ont connu une montée vertigineuse frôlant les 20 %. Les emplois se font rares, nous sommes dans le creux de la vague au niveau professionnel, et ceux qui ont un emploi ont peur de le perdre, ou pire, ils l’ont déjà perdu. C’est le cas de Gilles (Sébastien Gauthier) qui a perdu son job chez GM à Boisbriand. Il n’est pas le seul, GM a coupé 1800 postes. Les temps sont durs et on le sentira tout au long de la pièce.

Belle solidarité

Ce qui ressort particulièrement de cette pièce, c’est la belle solidarité entre les membres d’une même famille de la classe moyenne. Claire, (Mélanie St-Laurent) qui incarne la sœur aînée et qui fait également office de narratrice tout au long de la pièce, sait se faire attachante, tant au sein de sa famille qu’auprès des spectateurs, par la magie du théâtre et par son jeu hors pair.

C’est aussi l’époque de l’émancipation de la femme. On le sentira notamment par l’entremise de Dorothée (Marie-Hélène Thibault) qui vient de quitter son mari et qui lui a laissé aussi ses enfants. Elle rêve d’une carrière artistique et refuse de participer aux tâches ménagères chez sa sœur qui l’héberge le temps qu’elle s’organise.

Reste à savoir si l’idée de faire de la politique au théâtre et de profiter d’une scène pour passer un message est une bonne idée en soit, tandis que plusieurs spectateurs se déplacent pour s’amuser et se divertir. Sans doute, la politique est un peu trop présente dans cette pièce, ce qui déplaira à certains qui ne partagent pas les mêmes idéaux. Sans cela, tout aurait été parfait.

►Quelque chose comme une grande famille, à l’affiche au Petit Théâtre du Nord à Blainville jusqu’au 24 août