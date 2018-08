Wayne Gretzky, ambassadeur du hockey en Chine

Le Red Star de Kunlun, seule équipe de hockey professionnel en Chine, a confirmé mercredi que Wayne Gretzky avait été nommé ambassadeur global de l’organisation.

L’homme de 57 ans s’impliquera dans les programmes de développement de la jeunesse afin d’augmenter la popularité de son sport en sol chinois, où auront lieu les Jeux olympiques d’hiver en 2022, plus précisément à Pékin. Gretzky visitera le pays du 12 au 18 septembre et s’arrêtera dans la capitale, ainsi qu’à Shenzhen et à Shanghaï.

Aussi, une clinique de hockey destinée aux jeunes de 8 à 17 ans offrira un entraînement avancé. Le programme sera proposé dans au moins une vingtaine de villes chinoises durant les cinq prochaines années, selon le plan de ses initiateurs.

«Je suis excité à l’idée de me rendre en Chine pour une première fois et de travailler avec le Red Star pour faire grandir ce merveilleux sport», a commenté la «Merveille» au site web chinadaily.com.cn.

«La présence de Wayne Gretzky constitue un élan immense pour le hockey ici, a ajouté le directeur exécutif du Red Star, Ao Meng, dont le club évolue au sein de la Ligue continentale [KHL]. Sa contribution est inestimable [...] et l’avoir parmi nous fera grimper l’intérêt et la participation pour ce sport, surtout chez les jeunes.»

Kunlun amorcera cette année sa troisième saison en KHL.