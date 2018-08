17 luttes à surveiller chez les receveurs et les ailiers rapprochés qui auront un impact en fantasy football

Plusieurs luttes se profilent à l’horizon dans les différents camps de la NFL aux positions de receveurs et d’ailiers rapprochés. Dans le cadre de la diffusion des premiers matchs préparatoires de jeudi soir, nous vous présentons notre petit guide qui vous aidera à comprendre les enjeux fantasy des batailles que se livrent ces athlètes de haut niveau aux quatre coins des États-Unis !

Receveurs

Steelers

Pendant que les vétérans receveurs des Steelers sont sur la ligne de touche pour des blessures mineures, on entend que des bons mots pour la recrue James Washington. Le poste de receveur numéro deux revient sans aucun doute à Juju Smith-Schuster, mais la recrue pourrait mériter le poste de receveur numéro trois et possiblement avoir un impact fantasy dans une attaque aussi explosive.

Browns

La profondeur de cette position de l’équipe de l’Ohio faisait saliver certaines équipes, mais est maintenant un point d’interrogation avec l’arrestation d’Antonio Callaway pour possession de marijuana. La valeur fantasy de Jarvis Landry ne fait qu’augmenter avec Josh Gordon toujours absent ce qui pourrait profiter à Rishard Higgins de se faufiler sur le terrain.

Ravens

Le poste de receveur numéro un est presqu’assuré pour Crabtree ce qui laisse une belle bataille entre Willie Snead et John Brown. Les deux joueurs font bien et ont déjà montré qu’ils pouvaient jouer à un niveau de jeu élevé. Je pense que Willie Snead pourrait surprendre dans cette attaque et devenir très adéquat cette saison.

Bengals

Y’a du monde pour se battre pour le poste de receveur numéro deux à Cincinnati, entre John Ross, Tyler Boyd et Cody Core. Du lot, j’ai l’impression que seul Ross pourrait avoir une valeur décente s’il obtient la faveur de l’entraîneur. Il y a encore des questions à se poser sur sa capacité à attraper le ballon, mais sa vitesse explosive est intrigante.

Titans

Un mot rapide sur Corey Davis qui continue d’impressionner aux pratiques des Titans. Il pourrait être ciblé de façon astronomique à sa seconde saison dans la NFL. Avec la blessure à Rishard Matthews, il s’impose comme le receveur numéro un.

Cowboys

Un beau casse-tête que celui des receveurs à Dallas, entre Terrance Williams, Allen Hurns, Cole Beasley et Tavon Austin. Je ne vois pas de mauvais joueur, mais je n’en vois pas d’exceptionnel non plus, ce qui est une mauvaise nouvelle en fantasy football. Je pense qu’Allen Hurns a les meilleures chances pour s’établir comme un receveur de qualité.

Redskins

Une lutte intéressante chez les Redskins alors que les receveurs Paul Richardson, Jamison Crowder et Josh Doctson peuvent aspirer au poste de receveur alpha. Le receveur intérieur Jamison Crowder devrait remporter cette bataille, mais il est possible que Doctson devienne le joueur tant espéré. Richardson devrait être la menace verticale de l’équipe.

Falcons

Il sera intéressant de voir évoluer la recrue de l’Alabama Calvin Ridley pour l’obtention du poste de receveur numéro deux. Mohamed Sanu est apprécié chez les Falcons et ne devrait pas s’inquiéter pour commencer la saison, mais le jeune receveur pourrait lui pousser dans le dos. Dans le pire des cas pour Ridley, il verra un peu moins de terrain et apprendra d’un autre prodige du Crimson Tide, Julio Jones.

Panthers

Devin Funchess devrait débuter la saison comme receveur principal. La lutte est intéressante par la suite et je vois D.J. Moore comme receveur numéro deux même si Jarius Wright est présentement le partant à ce poste. Garder un œil sur Moore, il pourrait représenter une belle surprise.

Cardinals

Une autre belle congestion pour tenter d’obtenir le poste de deuxième receveur, entre Brice Butler, J.J. Nelson et Christian Kirk. Nelson a montré des signes d’un receveur capable de faire des gros jeux par le passé, il pourrait être une belle option fantasy s’il décroche le poste.

Ailiers Rapprochés

Ravens

Un position qui était problématique et tellement importante dans cette attaque a reçu une belle injection de talent après la saison 2017. Hayden Hurst est le favori pour l’instant et est peut-être le plus athlétique du groupe, Nick Boyle le plus constant et Mark Andrews possède les meilleures mains du lot. Il sera intéressant de voir comment les Ravens vont jongler avec cette situation.

Bengals

Le poste appartient à Tyler Eifert à la condition qu’il demeure en santé. Il a débuté le camp ce qui est une bonne nouvelle, après sa blessure à une hanche l’an dernier. Advenant le cas qu’il visite l’infirmerie, Tyler Kroft sera une bonne prise pour votre équipe.

Broncos

La blessure à Jeff Heuerman en début de camp vient mettre du piquant dans cette lutte à trois. Austin Traylor démontre de belles choses, mais Jake Butt pourrait s’avérer la carte cachée des Broncos cette saison. L’ancien joueur du Michigan a montré qu’il est complètement remis de la blessure à un genou qui l’avait éloigné du terrain l’automne dernier.

Chargers

La blessure à Hunter Henry a ouvert la porte à quelques inconnus, dont Virgil Green, Sean Culkin et Braedon Bowman. Il est important de surveiller cette course parce que l’attaque aérienne de Philip Rivers se débrouille toujours très bien en fantasy. Après quelques entraînements, Culkin semble être en avance, mais le poste de partant sera déterminé à la toute fin des matchs préparatoires.

Cowboys

Qui sera le digne remplaçant de Jason Witten, entre Blake Jarwin, Geoff Swaim et Rico Gathers? Une question difficile à répondre alors que Swaim a été le plus constant. Gathers a du potentiel, mais demeure un projet. C’est donc Blake Jarwin qui est en avance jusqu’à maintenant pour capter les passes de Dak Prescott.

Lions

Michael Roberts ne va pas bien après les premières séances d’entraînement. Il a échappé plusieurs passes et on dit déjà que la constance de Luke Willson devrait le hisser au poste de partant. Eric Ebron n’était pas une vedette en fantasy, mais il semble que les Lions auront de la difficulté à le remplacer.

Rams

Tyler Higbee est en avance sur Gerald Everett dans cette course et il a été utilisé abondamment l’an dernier. Le problème est qu’Everett est un peu plus athlétique que lui, mais moins bon techniquement. Mon verdict est qu’Higbee devrait garder son avance et être un élément utile en fantasy. On dit qu’il développe une belle chimie avec Jared Goff ce qui est toujours payant dans la zone des buts.