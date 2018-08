4 activités pour l’observation des perséides

Les perséides, cette pluie d’étoiles filantes qui revient chaque été, seront au meilleur de leur forme les 12 et 13 août prochain, mais il sera possible de les apercevoir dès samedi. À défaut de pouvoir admirer toute leur splendeur en campagne, les Montréalais sont conviés à prendre part à des activités éducatives d’observation.

Les perséides sont causées par le passage de la Terre près de l’orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle. Celle-ci est suivie de milliards de particules de poussière : les météores.

La pollution lumineuse à Montréal rend leur observation difficile, mais les conditions sont idéales cette année, puisque les étoiles filantes seront à leur pic pendant la nuit et que la nouvelle lune du 11 août offrira un ciel sombre.

Voici quatre activités gratuites d’observation des perséides qui ont lieu ce week-end à Montréal.

1. Soirée d’observation du ciel et des perséides sur le mont Royal.

· Où : Chalet du Mont-Royal

· Quand : Le vendredi 10 août, dès 20h

· Quoi : Le Planétarium Rio Tinto Alcan invite les Montréalais à venir observer les planètes et l’arrivée des Perséides sur le mont Royal. Sur place, des animateurs spécialistes vous guideront dans vos observations. Télescopes sur place pour admirer Mars, Jupiter et Saturne. Attention : les places sont limitées pour des raisons de sécurité.

2. Camping sous les perséides au parc-nature du Cap-Saint-Jacques

· Où : 20099 Boul Gouin O, Pierrefonds

· Quand : Le samedi 11 août, dès 19h30

· Quoi : Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques vous invite à monter votre tente sur la plage pour y passer la nuit. Jusqu’à 23h, l’astronome amateur Pierre Paquette d’Astronomie-Québec vous en apprendra davantage sur le phénomène des perséides et vous guidera dans votre observation. Réservation obligatoire au (514) 280-6871.

3. Soirée d’observation de planètes et de perséides au Virage – campus MIL

· Où : 6700 rue Durocher

· Quand : Le samedi 11 août, dès 15h

· Quoi : Le campus MIL de l’Université de Montréal célèbre les 40 ans de l’Observatoire du Mont-Mégantic, haut lieu de l’astronomie québécoise. Dès 19h, des conférences données par des scientifiques réputés seront données. Puis, entre 21h et 23h, les participants pourront faire l’observation des perséides en compagnie d’astronomes amateurs et au son d’un quatuor à cordes.

4. Suivez l’étoile au parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard

· Où : 2115 chemin du Bord-du-Lac, L'Île-Bizard

· Quand : Le samedi 11 août, dès 20h

· Quoi : Un spécialiste du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) vous informera sur le rôle écologique que jouent les astres. La période des perséides est le moment tout indiqué pour découvrir les étoiles.

Si vous avez la chance de pouvoir quitter l’île de Montréal pour admirer le spectacle, voici deux endroits incontournables

1. Parc national du Mont-Mégantic

Le parc national est situé dans une réserve internationale de ciel étoilé, ce qui en fait l’endroit par excellence pour l’observation des perséides. Du 10 au 14 août, vous êtes conviés aux soirées des Perséides à l’ASTROLab. Télescopes, musique d’ambiance, présentation multimédia et randonnée nocturne au menu! Adulte : 34,25 $ / Enfant : gratuit.

2. Mont-Tremblant

Le vendredi 10 et le samedi 11 août, la deuxième édition du Festival des Perséides se déroule à Mont-Tremblant, en collaboration avec le club d’astronomie de la municipalité. Sur place, vous aurez la chance d’observer le ciel au télescope et de prendre part à des ateliers et conférences. 5 $ par véhicule.