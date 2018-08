LACROIX LORTIE, Jeannine



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 31 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Lortie (née Lacroix), épouse de feu monsieur Jean-Paul Lortie. Elle demeurait à St-Antoine-de-Tilly.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Denise (Jacques Blais), Danielle (Yoland Deblois) et Jean; ses petits-enfants: Janie Chalifour, Hugo Chalifour (Marie-Christine Bilodeau), Christian Lortie-Cloutier, Gabriel Lortie-Cloutier (Amélie Gonzalez) et Mélina Lortie ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères Guy (Rachel Bérubé), René (Monique Drolet), Roland (Pierrette Lemay), et sa soeur Colette (Douglas Dacres). Elle était la belle-soeur de René Lortie (Gisèle Richard); et la tante de plusieurs neveux et nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Québec Philanthrope (fonds de la famille Jean-Paul Lortie), 1040 Avenue Belvédère #100, Québec (QC), G1S 3G3 ou directement en ligne sur leur site internet www.quebecphilanthrope.orgLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.Télécopieur : 418-728-3747Site internet : www.salonsdupuis.comCourriel : info@salonsdupuis.com