CARRIER, Daniel



De Boisbriand, le 2 août 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Daniel Carrier, conjoint de Mme Stella Ward et père de feu Mathieu Carrier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Judith, sa mère Madeleine, sa soeur Josée, son frère Alain (Nicole), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il fut confié au soin des:Des dons pour la Société Québécoise du Cancer seraient appréciés.