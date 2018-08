COUSINEAU, Fleurette

(née Guindon)



Le dimanche 29 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Fleurette Guindon, de Vaudreuil-Dorion, épouse de feu Donald Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants Robert (Aline), Gilles (Diane), Lucie (Renald), Yvon (Danielle) et Guy (Nathalie), ses dix petits- enfants, ses dix-huit arrière-petits- enfants, ses frères et soeurs Denis, Rolande, Claudette (René) et Gaétan (Béatrice), ainsi que ses belles-soeurs, neveux et nièces. Outre son époux, elle est partie rejoindre son fils Rolland.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 11 août 2018, à 13h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com