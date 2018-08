Agenda du week-end

Présence autochtone

Jusqu’au 15 août, le festival Présence autochtone nous plonge dans l’univers des Premières Nations. À la Place des festivals transfigurée pour l’occasion, on pourra voir Ioskeha et Tawiscara : le grand jeu de la création, vendredi et dimanche, 20 h 30. Le défilé de l’amitié nuestroamericana partira du square Dorchester, samedi, 17 h, pour se rendre à la Place des festivals. Jusqu’à dimanche, de 21 h à 23 h, on présentera en alternance des œuvres multimédias de Caroline Monnet et de Sébastien Aubin. On pourra également savourer de la bouffe de rue à l’amérindienne. Le volet cinéma se déroule à l’Université Concordia.

►www.presenceautochtone.ca/

La Falla à la Tohu

Photo courtoisie, Tim Hussin

Jusqu’à samedi, la Falla de Saint-Michel nous propose de la musique, de la danse et du cirque. Vendredi, on entendra en concert Clément Jacques, Soran et Stéphane Moraille. Samedi, ce sera Élage Diouf et Ramon Chicharron. Un grand feu de joie aura lieu samedi à partir de 16 h. Gratuit. Vendredi de 17 h à 23 h, samedi de 17 h à 21 h 30.

►tohu.ca/fr/h/falla/

Fierté Montréal

Photo courtoisie, Fierté Montréal

Jusqu’au 19 août, Fierté Montréal, le plus grand rassemblement francophone de la communauté LGBTQ+, va nous en mettre plein la vue avec des spectacles gratuits, des panels et son défilé. Au parc des Faubourgs, vendredi, 20 h, c’est le grand spectacle d’ouverture ; samedi, 21 h 30, Femmes de tête ; dimanche, 16 h, T-Dance Electrik.

►www.fiertemontrealpride.com/

Saint-Jérôme Folk

Photo courtoisie, John Londono

Cette fin de semaine et la suivante, Saint-Jérôme nous invite à entendre les grands musiciens folks à la Gare de Saint-Jérôme, au parc du Curé-Labelle, à la Salle Antony-Lessard, à l’Amphithéâtre Rolland et à la Place des Festivités. Dix-neuf artistes se produiront parmi lesquels Daniel Boucher, Lisa LeBlanc, Matt Holubowski, Émile Gruff, Karen Young, Marianne Trudel, Foreign Diplomats et Martha Wainwright. Gratuit.

►sjfolk.ca/

International des Montgolfières

Jusqu’au 19 août, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on pourra admirer plus de 100 montgolfières et même réserver une envolée. En spectacle, on entendra Simple plan, samedi, 21 h 30, Isabelle Boulay et ses invités, dimanche 21 h 30, Les trois accords, mardi, 21 h 15, en plus de Kaïn, Kevin Parent et Éric Lapointe au cours de la semaine prochaine. Il y aura aussi de quoi réjouir les enfants.

►https://www.montgolfieres.com/