Ce sera Frank Sinatra et Michael Bublé

Dimanche 12 août à 14 h, à l’amphithéâtre de Lanaudière, le swing sera à l’honneur dans un concept qui fonctionne très bien en ce moment. Sur le mode symphonique et avec des cuivres bien entendu, la Sinfonia de Lanaudière sous la direction de Stéphane Laforest nous a concocté un programme estival avec des invités venant de tous les horizons. Pour, cet après-midi, ou les grands classiques du jazz seront à l’honneur, nous retrouverons le ténor Marc Hervieux, le comédien et parfois chanteur Christian Bégin, l’humoriste Alain Dumas et Martin Fontaine qui délaissera pour un instant, son habit d’Elvis Presley. À bien y penser, ce concert est la suite logique d’une certaine idée du swing, puisque Michael Bublé

enregistra son premier disque pour la maison de disques Reprise que fonda Frank Sinatra. Nous avons d’entendre Marc Hervieux reprendre Witchcraft,

Martin Fontaine, Luck Be A Lady,

cheval de bataille du « chairman of The Board »,

tandis que pour Christian Bégin, ce sera certainement une surprise !