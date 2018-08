«Combien vaut cette maison?» à CASA: sympathique guerre de prix

CASA ouvre ses portes à Saskia Thuot, qui, elle, convie des participants curieux à deviner le prix de résidences souvent cossues dans le sympathique jeu «Combien vaut cette maison?».

Nouveauté québécoise d’automne de la chaîne, l’émission sera logée le lundi, 20 h, dès le 20 août.

«Combien vaut cette maison?» satisfera bien des envies de «voyeurisme immobilier», a rigolé Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA, en visionnement de presse, jeudi.

Après tout, qui n’a jamais étiré le cou pour jeter un œil au décor des voisins en marchant le soir, dans la rue? Et l’effet est réussi : en plus de faire rêver, le concept donne envie de miser à notre tour.

Manoirs

Dans chaque épisode d’une heure, Saskia Thuot accompagne trois candidats dans quatre résidences. Le groupe se promène dans les cuisines, salons, chambres à coucher, salles de bains et «walk-in» fastueux, et s’extasie devant les garages triples, piscines creusées, cinémas maison et autres fantaisies.

À la fin d’une visite, tous doivent ensuite deviner le prix du logis selon leurs critères personnels, et d’après une indication précise (valeur recherchée, prix payé par l’acheteur, prix fixé par un évaluateur, etc.).

L’aspirant(e) dont la prédiction se rapproche le plus du montant exact empoche 250$. Et on répète l’exercice à la demeure suivante.

Les joueurs à la logique la plus aiguisée pourraient ainsi empocher 1000$ à la fin de leurs deux jours de tournage, mais le producteur Trio Orange, créateur du projet, assure que personne n’a encore obtenu de score parfait.

Les manoirs à cinq millions ou condos à 230 000$, de tous les styles, ont essentiellement été trouvés sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord de Montréal.

Les enregistrements de «Combien vaut cette maison?» ne sont pas terminés. Le recrutement de participants est toujours en cours. La première saison comptera 12 épisodes.

Nouveautés

Débrouillée du 20 août au 10 septembre, CASA proposera aussi de nouveaux rendez-vous étrangers à ses abonnés pendant cette période: «Sarah dans la nature», «L’escouade : salle de bain» et «L’escouade : cuisine».

Le succès «Ça va chauffer! Australie» – qui rejoint hebdomadairement 300 000 téléspectateurs –, et des franchises récentes des «Frères Scott» seront également au menu.

Hugo Girard animera désormais seul «Du cœur et des bras», le dimanche, à 18h, et accueillera des artistes pour travailler avec lui.