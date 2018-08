Coupe Rogers: Stefanos Tsitsipas assomme Novak Djokovic

Novak Djokovic a trouvé plus fort que lui en Stefanos Tsitsipas au troisième tour de la Coupe Rogers de Toronto, jeudi après-midi.

Le Serbe s’est incliné devant le Grec, 27e joueur mondial, en trois manches de 6-3, 6-7 (5) et 6-3. L’affrontement a duré 2 h 17 min.

Le gagnant a obtenu 10 chances de bris et en a profité deux fois. Il a également conservé son service malgré deux balles de bris offertes à l’ancien numéro 1 mondial et neuvième favori de la compétition. Chaque homme a claqué 11 as, le «Djoker» commettant quatre doubles fautes.

Au tour suivant, Tsitsipas se mesurera à l’Allemand Alexander Zverev, deuxième au monde, qui a quant à lui vaincu le Russe Daniil Medvedev (68e) en deux manches de 6-3 et 6-2. La rencontre n’a duré que 52 minutes.

Medvedev, issu des qualifications, a éliminé le Québec Félix Auger-Aliassime, mercredi. Il n’a pas été en mesure de mettre de la pression sur Zverev, qui a remporté 96 % des échanges lorsqu’il mettait sa première balle en jeu.

Zverev affrontera Tsitsipas en quarts de finale.

Le rêve de Frances Tiafoe prend fin

Le Bulgare Grigor Dimitrov a défait l’Américain Frances Tiafoe en trois manches de 7-6 (1), 3-6 et 7-6 (4), dans un autre duel de troisième tour.

Le vainqueur a mis 2 h 26 min pour venir à bout du 41e joueur de l’ATP et tombeur du Canadien Milos Raonic la veille.

Dimitrov a gagné 106 points, soit un de moins que son rival du jour. Les deux joueurs ont chacun réussi 10 as. Le cinquième favori de la compétition a commis cinq doubles fautes, comparativement à six pour son adversaire de 20 ans.

En quart de finale, le Bulgare croisera le fer avec le Sud-Africain Kevin Anderson, quatrième tête de série.

Kevin Anderson passe au tour suivant

D’ailleurs, Anderson a vaincu le Bélarussien Ilya Ivashka en deux manches de 7-5 et 6-3 dans leur duel de troisième tour.

Le finaliste du dernier tournoi de Wimbledon a été particulièrement efficace au service avec 84 % de ses premières balles en jeu. Il a également réussi 15 as.

Celui qui est présentement au sixième échelon mondial a brisé son adversaire à trois occasions et a concédé son service une seule fois.

Pour sa part, Ivashka en était à une première participation dans le tableau principal de la Coupe Rogers. Le 125e joueur mondial avait dû passer par les qualifications.