Des piments forts toujours populaires

Une ambiance festive, un Ha!ngar rempli à craquer, des gags irrévérencieux et certains qui tombent à plat, la célèbre émission Piment Fort revient à la vie à l’occasion du ComediHa! Fest – Québec.

Une demi-heure avant le début de la soirée, près de cette salle couverte, fabriquée avec des conteneurs jaunes et mauves, quelques centaines de personnes font la file sur le site de Place George-V.

Toutes ne pourront pas entrer pour assister à la renaissance de cette émission de télé, en ondes entre 1993 et 2001 et en 2016 et 2017.