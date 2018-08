Dites-moi ce qui m’arrive?

Je suis enseignante, en couple et mère de deux enfants, avec un conjoint camionneur qui passe un minimum de trois jours par semaine sur la route sans rentrer à la maison pour dormir. J’ai toujours eu une bonne santé et le travail ne m’a jamais rebutée. Mais j’avoue que depuis un an, c’est comme si un élastique voulait me retenir au lit le matin. Avant je me réveillais avant que le cadran sonne, maintenant il faut que je me fasse violence pour me lever quand il sonne.

J’ai terminé l’année scolaire 2017/2018 sur les rotules et pendant mes deux premières semaines de vacances je ne pensais qu’à dormir. On est allé en voyage en Abitibi dans ma famille et comme toujours quand on se retrouve, je me suis laissée gagner par l’entrain des autres et j’ai eu l’impression d’en profiter. Mais dès notre retour à la maison, le poids sur mes épaules est revenu. À telle enseigne que je redoute la date de rentrée qui approche.

J’ai 41 ans et je me sens dix ans plus vieux que mon âge. Je n’ose pas parler de mon état avec mon mari de peur qu’il ne se mette à paniquer car nous avons besoin de mon salaire pour arriver. Mes enfants que j’adore me tapent sur les nerfs comme c’est pas possible, et je me fâche pour un rien. En un mot, je ne me reconnais plus. Je n’ose imaginer ce que ça va être quand il va falloir que je retourne au boulot. Rien que la pensée de me retrouver devant la paperasse de début d’année à remplir, me donne mal au cœur.

Je ne sais plus quoi faire Louise. Je ne peux pas continuer comme ça. J’ai peur de faire une dépression comme ma mère à mon âge. Ça avait tellement bouleversé la vie de la famille que je n’ose croire que je vais obliger la mienne à passer par là! À moins que ce ne soit un quelconque cancer qui me ronge, et ça, ça me fait encore plus peur.

Solange

Solange, si vous continuez à repousser le jour de la reconnaissance du mal qui vous ronge, sachez que la démarche de récupération n’en sera que plus longue. Il est urgent que vous consultiez votre médecin de famille pour mettre le doigt sur l’origine de votre mal être. Plutôt que de vous morfondre en conjonctures de tous ordres, ne vaudrait-il pas mieux clarifier votre esprit en mettant le doigt sur le vrai bobo pour le soulager enfin.

Vous devez faire partie d’un syndicat d’enseignants, alors adressez-vous à celui-ci pour savoir à quoi vous auriez droit pendant un éventuel congé maladie. Cela aussi risque de rendre votre arrêt de travail moins épeurant pour toute la famille. Mais tout de suite il faut informer votre conjoint de votre état ,puisqu’il sera aux premières loges pour vous accompagner dans les mois difficiles qui viennent. Une équipe s’est fait pour s’entraider dans les mauvais comme dans les bons jours.