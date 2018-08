Dix ans après la mort de Fredy Villanueva : Montréal-Nord toujours divisé

Dix ans après que Fredy Villanueva se soit écroulé sous les balles d’un policier, la population de l’arrondissement de Montréal-Nord semble toujours divisée à savoir si elle doit le considérer comme une victime ou un voyou.

Selon le criminologue François Bérard, directeur général de la maison de transition Saint-Laurent dans l’arrondissement et qui siégeait à la table de quartier Montréal-Nord en santé, il y a des gens qui refusent que la mémoire de Fredy Villanueva, âgé de 18 ans à l’époque, soit commémorée.

«Il y en a qui veulent sincèrement passer à autre chose. Ça fait 10 ans et ils sont tannés. Mais il y en a d’autres qui, effectivement, cherchent à effacer l’événement dont ils nient l’ampleur. Pour eux, c’est une gang de p’tits bums. Puis l’émeute, selon eux, ça serait des p’tits bums qui se seraient mobilisés», a commenté M. Bérard.

Depuis l’intervention policière du 9 août 2008 pour une joute de dés dans le stationnement de l’aréna Henri-Bourassa et l’émeute qui a suivi le lendemain, la population de l’arrondissement jongle toujours avec la façon de se souvenir de l’événement.

«Ce que je reçois aussi comme message, c’est que les gens ont peur d’envoyer un signal aux groupes criminalisé qu’ils ont gagné si on commémore Fredy», a ajouté le criminologue, en rappelant que le frère de Fredy, Dany, qui se faisait interpeller au moment du drame, a des démêlés avec la justice.

Preuves demandées

Will Prosper, cofondateur du mouvement Montréal-Nord Républik, affirme qu’il serait curieux de voir ou de lire des courriels échangés avec les autorités de personnes qui s’opposent à une place publique pour Fredy Villanueva.

La semaine dernière, d’autres intervenants et lui ont fait une sortie contre le projet de l’arrondissement de créer la place de l’Espoir dans le parc Henri-Bourassa sans mentionner le nom de Villanueva.

«Quand tu passes sur Saint-Denis, tu vois des bicyclettes [Vélos Fantôme] ou des croix sur les autoroutes quand il y a des accidents. Parfois, ces gens-là ont bu et ils ont eu l’accident. C’est contre le Code criminel ça, mais on ne retire pas leur croix pour autant. On ne parle même pas de ça avec Fredy, il n’a même pas d’infraction criminelle dans son cas», a noté M. Prosper.

Le criminologue François Bérard explique que ceux qui souhaitent la commémoration de la mort de M. Villanueva veulent aussi souligner les événements qui y sont associés.

«Une partie de ces gens veulent aussi dénoncer des actions des policiers et une partie du système. Ces gens ont peur qu’on efface un moment clé de Montréal-Nord», a-t-il dit.

Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, avoue que ses concitoyens sont toujours polarisés en 2018 sur cette question et que c’est pour cette raison qu’il n’est pas question pour le moment de rendre hommage à Fredy Villanueva.

Relation tendue

Une certaine tension semble toujours exister entre les différents résidents du quartier qui peut parfois teinter les perceptions.

«Une personne peut appeler le 911 parce qu’elle a vu une personne racisée traverser la rue et replacer sa ceinture. Elle appelle le 911 parce qu’elle pense qu’il a mis une arme à feu dans son pantalon. Le policier arrive sur place, intervient auprès de l’individu et on pourrait croire que c’est du profilage si on ne connaît pas le contexte derrière», a dit le commandant du poste de quartier 39, Miguël Alston, qui raconte aussi qu’un appel a déjà été logé au 911 pour une bagarre alors que c’était seulement un groupe qui parlait fort dans un parc.

Quelques dates