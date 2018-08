1. Ici, les gens prononcent le mot août de deux façons : « ou » et « a-ou ». Je crois que les Français préfèrent le son « outte ». Qu’en pensez-vous ? demande J. Mondor. Idéalement, on dira simplement « ou », en omettant de prononcer le a et le t. D’accord, selon les régions, les Français diront souvent « outte ». Peu usuelle au Québec, cette prononciation n’est pas fautive. Mais aussi bien l’éviter. Quant aux prononciations en deux syllabes (a-ou et a-outte), elles sont considérées comme vieillies. Habituellement, le mois d’août (« d’ou ») est doux. D’accord ?

2. Réponse à Denis R. : La locution prépositive « du côté de » signifie « dans la direction de » ou « dans les environs de ». Ou « en ce qui concerne ». Ex. : Du côté argent (ou « côté argent »), tout va bien pour Lise. L’expression peut se faufiler avec souplesse dans nombre de phrases. Mais pas à répétition. « Du côté de » peut facilement devenir un déplaisant tic de langage !