QUEVILLON, Fernand

De Terrebonne, le 6 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Fernand Quevillon.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jacqueline St-Yves Quevillon, ses enfants Sylvie, Stéphan (Carole), Joël (Nadine), ses petits-enfants Myriam, Kevin, Michaël, Laurence, Benjamin, Justin, Raphaëlle, Aurélie, son frère et ses soeurs: Cécile, Denise, Lise, Josette, Micheline, Jean-Pierre, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 13 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu mardi le 14 août 2018 à 11h, en l'église Saint-Louis-de-France, 825 rue Saint-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1K1, suivies de l'inhumation au cimetière de Terrebonne (montée Masson). Ouverture du salon mardi dès 10h.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, cartes disponibles au salon.