Enfin, une nouvelle vidéo pour Red Dead Redemption 2!

Ça aura pris 8 ans avant qu’on voie les premières images de gameplay de Red Dead Redemption 2, mais enfin les voilà... et ça promet!

Nous incarnerons le hors-la-loi Arthur Morgan qui évoluera au sein du gang de Dutch Van Der Linde, qui sera contrainte de déplacer son camp de région en région à travers l’Ouest américain en pleine expansion. Selon Rockstar, la grosseur du monde ouvert sera impressionnante, mais sera facilement navigable tant à pied qu’à cheval.

Les images montrées dans la vidéo ont été enregistrées sur une PS4 Pro, et on ne peut que baver devant de si beaux détails. On espère que sur PS4 et Xbox One, on gardera un équivalent en termes de qualité. Il faudra attendre le 26 septembre pour confirmer nos attentes!

D’ici là, jouez en boucle le trailer... et pleurez.