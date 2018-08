Gap, ne voilez pas les petites filles !

J’ai failli m’étouffer en voyant cette pub. Non, ce n’est pas vrai !

Dans sa campagne pour le retour à l’école, Gap Kids montre une multitude d’enfants jouant comme... comme des enfants.

Au beau milieu, une petite fille voilée.

Must-haves for back-to-school: so-soft Superdenim, a print bomber that matches your personality, and a best friend who's always got your back. Shop the looks: https://t.co/LSKpuV9odu. #GapToSchool pic.twitter.com/RVplEWcGWs