Hausse des prix du papier de toilette et essuie-tout cet automne

Le plus important fabricant du pays de produits de papiers pour les consommateurs, qui commercialise notamment les marques Cashmere, Purex, SpongeTowels, Scotties et White Swan, augmentera cet automne le prix du papier de toilette et essuie-tout vendus sur les tablettes.

La compagnie Kruger estime que cette hausse, qui surviendra à partir du 14 octobre, est essentielle en raison de la croissance «sans précédent» de ses coûts, particulièrement la majoration de 23% du prix de la pâte de papier depuis juillet 2017 et des frais de transport plus élevés.

L’entreprise basée en Ontario n’a toutefois pas spécifié le montant qui sera refilé aux consommateurs.

«Cette majoration devrait amener une légère contribution à nos résultats du quatrième trimestre, mais son effet se fera surtout sentir à l’exercice 2019», a précisé Dino Bianco, chef de la direction de Kruger, par communiqué, jeudi.

Baisse des profits

Kruger a annoncé jeudi une forte baisse de ses profits au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Le résultat net s’est établi à 1,6 million $ contrairement à 9,9 millions en 2017, soit une chute de 28,4%.

«Cette baisse est principalement due à la hausse des prix de la pâte de papier et des coûts de transport, compensée en partie par l’augmentation des ventes, la majoration du prix de vente à nos clients de détail du Canada, l’effet favorable des fluctuations de change et les retombées de nos initiatives de réduction des coûts et de nos projets d’immobilisations», a précisé la compagnie par communiqué, jeudi.

Kruger a toutefois accru ses revenus de 7,8% au dernier trimestre en comparaison avec le deuxième de l’an dernier. Ils se sont chiffrés à 338,8 millions $, comparativement à 314,4 millions $ à la même époque en 2017.