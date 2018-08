La Floride de Chantal Lévesque

Des souvenirs de la Floride, Chantal Lévesque en a plein la tête. Après tout, c’est à l’âge de huit ans qu’elle y a mis les pieds pour la première fois : « Tous les ans, mon père, un pompier, nous amenait dans sa van Econoline en Floride. En compagnie de mes deux sœurs et de mon frère, notre voyage de trois jours était toute une aventure ! Mais chaque fois, quel plaisir nous avions de retrouver Miami ! C’était notre rendez-vous annuel », explique la présidente et designer de SHAN.

Chantal Lévesque dirige l’entreprise qu’elle a fondée en 1985 et qui est spécialisée dans la création et la conception de maillots de bain et de vêtements balnéaires pour hommes et femmes. L’une de ses boutiques a même pignon sur rue dans le très branché quartier Sunset Harbour à South Beach.

« La Floride était également l’occasion de porter les maillots de bain que ma mère, une couturière de métier, nous confectionnait. Mon premier maillot de bain avait les mêmes trois couleurs que le drapeau américain, et on pouvait y lire Miss America. Ça a marqué mon imaginaire et bien sûr influencé mon choix de carrière. C’est un rêve qui s’est réalisé pour moi de vendre des maillots de bain aux États-Unis, en plus du fait que l’on trouve mes maillots dans plus de 37 pays dans le monde », nous relate la femme d’affaires et mère de trois fils.

Voici quelques-unes de ses adresses favorites à Miami.

Sunset Harbour

Photo courtoisie

« Le quartier de Sunset Harbour à South Beach, à quelques pas de la fameuse Lincoln Road, est l’une de mes destinations chouchoutes en Floride. Dans ce quartier branché du côté de la baie de Miami, on trouve des bars à jus, des centres de yoga et de Pilates et d’excellents petits cafés. Les locaux abritant ces commerces revêtent tous une ambiance relaxante et luxueuse. Il y a plusieurs boutiques high-end, de magnifiques restaurants et une superbe marina. D’ailleurs, les amateurs de photographie s’en donnent à cœur joie. Le coucher de soleil sur la marina avec les immeubles de Miami que l’on aperçoit au loin est magnifique.»

Hôtels/Bars

«J’aime bien aller prendre un verre à l’hôtel The Standard Spa (40 Island Ave, Miami Beach) en fin d’après-midi. L’ambiance rétro-chic de l’endroit est splendide avec les jardins dotés de balançoires et son foyer extérieur. De plus, le resto-bar au bord de l’eau nous donne une superbe vue sur Sunset Harbour et puis sa marina est agréable à regarder pour rêvasser doucement. C’est un endroit magnifique pour les 5 à 7 qu’on prolonge jusqu’au coucher du soleil. D’ailleurs, c’est un des lieux favoris des gens de la place.»

Parc Nature/Plage

Photo courtoisie

«Le Boardwalk de South Pointe à South Beach est mon endroit favori pour aller marcher, matin et soir. Il y a de beaux parcs, la vue sur les bateaux de croisière est hallucinante et, bien sûr, on trouve la magnifique plage de South Pointe avec une vue à 360 degrés sur l’océan. »

Boutiques

«J’adore faire le tour des boutiques de Sunset Harbour. J’ai un faible pour la boutique What goes around comes around (1416, 1800 Bay Rd, Miami Beach), qui offre une belle collection de sacs, d’accessoires et de vêtements que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Je magasine également dans les boutiques de vêtements Frankie Miami (1891 Purdy Ave, Miami Beach) et Sunset Clothing Co (1895 Purdy Ave, Miami Beach). Bien évidemment, j’ai un coup de cœur pour ma nouvelle boutique SHAN MIAMI (1885 Purdy Ave, Miami Beach), dans ce même quartier. Elle représente exactement ce que devrait être pour moi une boutique de maillots de bain et de vêtements balnéaires. C’est mon dernier bébé ! Tout a été pensé par moi, que ce soit le design, l’ameublement et même l’éclairage.»

Restaurants

Photo courtoisie

«Miami offre plusieurs super restos ! Nous allons souvent dîner au meilleur restaurant de poissons de South Beach, le Stilsville Fish Bar (1787 Purdy Ave, Miami Beach). Il y a aussi l’italien Sardinia Enoteca Ristorante (1801 Purdy Ave, Miami Beach), un incontournable pour les soupers bien arrosés ! Et bien sûr, ICE BOX Café (1855 Purdy Ave, Miami Beach), un petit bistro sympathique offrant un menu varié, constitué de produits frais. C’est parfait pour casser la croûte entre deux boutiques !»

