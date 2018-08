La Fondation des Alouettes aide les jeunes

Dans le cadre de son Programme de bourses des Alouettes de Montréal présenté par RDS, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis 35 000 $ en bourses à 22 footballeurs québécois parmi les plus prometteurs des niveaux secondaires. Plusieurs footballeurs de la relève, de l’école secondaire jusqu’au niveau universitaire, peuvent compter sur l’appui du Programme de bourses des Alouettes.

Photos : Dominick Gravel, Pascale Vallée

Lors de la remise des bourses, on apercevait Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes, et Frédéric Verville, coordonnateur technique à Football Québec, qui entourent les boursiers Arnaud Desjardins, Louis-Mathieu Normandin, Christopher Cléroux et Bruno Lagacé.

Maison Enfant Soleil, signée Bonneville

Le tirage de la Maison Enfant Soleil, signée Bonneville a été effectué en direct de l’émission Salut, Bonjour ! Angéline Lamy, ambassadrice de la Maison Enfant Soleil, signée Bonneville, est avec David Archambault, Opération Enfant Soleil, Dany Bonneville, Industries Bonneville, et Alain Dumas, porte-parole d’Opération Enfant Soleil.

Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ, est en compagnie des lauréats Gabriel Royer, Jérémy Sauvageau, Marc Rondeau et de Marie-Ève Bergeron, Bell Média.

Les boursiers Adam Auclair, Zachari Zon et François Smith sont entourés de Byron Perez-Archambault, multiple boursier de la FAEQ et coordonnateur des unités spéciales des Carabins, et de Stéphane Boudreau, directeur général adjoint du RSEQ.

Bataille des chefs

La bataille des chefs a recueilli 1 000 $ pour le programme de nutrition du centre national d’entraînement de Tennis Canada. Sur la photo, on voit Stéphanie Audet, chef du restaurant LOV, Natacha Gouveia, Danone Canada, Baptiste Peupion, chef exécutif du Fairmont Le Reine Elizabeth, Jonathan Garnier, chef de la Guilde Culinaire, et Eugène Lapierre, directeur du tournoi de la Coupe Rogers.

Une passionnée de tennis

Parmi les invités au cocktail de la Coupe Rogers, on apercevait l’humoriste Mariana Mazza et Lucian Bute. Lors de la réception, Mariana m’a confié que dans sa jeunesse, d’ailleurs il n’y a pas si longtemps, elle excellait au tennis.

La famille Bernier au tennis

La famille Bernier a passé une agréable soirée à la Coupe Rogers dans la loge de Danone Canada. Patrice Bernier et sa conjointe, Mélisa Barile, sont en compagnie de leurs enfants Thiago, Sofia-Jade et Mia-Victoria.