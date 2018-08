L’argent n’est pas tout dans l’industrie de la mort

Je discutais ce matin avec des amies qui ont trouvé bien cheap le fameux Bertrand qui se vantait d’avoir pu enterrer son ami en ne dépensant pas plus que les 2500$ octroyés par le gouvernement du Québec. Certaines étaient d’avis que l’on devrait gâter nos proches décédés, quitte à emprunter pour leur donner des funérailles dignes de ce nom, au lieu d’une petite cérémonie cheapette. D’autres, dont j’étais, ne voyaient pas ce que des funérailles grandioses pouvaient apporter à quelqu’un qui n’est déjà plus là pour en profiter. Des grosses funérailles ça sert aux vivants à se péter les bretelles, rien de plus. Qu’en pensez-vous?

Anonyme

Ça m’est difficile de trancher sur une telle question, car je crois que la façon de faire de chacun tient de sa culture familiale. L’important étant pour chacun de rester dans sa zone de confort.