Le bébé avec l’eau du bain

Cette semaine, la BMO Banque de Montréal est passée à l’acte et a retiré 2 plaques commémoratives qui se trouvaient sur son édifice localisé à la Place d’Armes, au cœur du Vieux-Montréal.

La raison de ce retrait ? Les plaques étaient offensantes pour les Premières Nations puisqu’on y racontait que Chomedy de Maisonneuve aurait tué un chef iroquois de ses propres mains lors d’un affrontement.

Occasion manquée

Le texte de la plaque offensante avait en effet de quoi bouleverser. Sur celle-ci, on pouvait lire :

À proximité de cette place à laquelle l’on donna par la suite le nom de place d’Armes, les fondateurs de Ville-Marie affrontèrent les Iroquois qui furent vaincus. Au cours de la bataille, en mars 1644, Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve tua le chef indien de ses propres mains.

Ce n’est pas d’hier que cette plaque faisait jaser. Michael Rice était étudiant quand il s’est plaint pour la première fois du texte présenté. Lors des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, les pressions se sont accentuées.

Aujourd’hui, Michael Rice regrette que la plaque ait été retirée. Dans une entrevue accordée à l’émission As it Happens sur les ondes de CBC (la transcription est ici ), Rice explique qu’au lieu de retirer la plaque, on aurait du en ajouter une autre pour expliquer dans quel contexte la bataille entre Iroquois et fondateurs de Montréal a eu lieu.