Le camp d'entraînement des Remparts débutera le 16 août

L'hiver a beau être encore bien loin, l’ère Patrick Roy 2.0 chez les Remparts de Québec s’amorcera officiellement le 16 août prochain avec l’ouverture du 22e camp d’entraînement de l’histoire de la franchise au Pavillon de la Jeunesse où 57 joueurs se rapporteront au nouvel entraîneur-chef et directeur général.

Les Remparts ont dévoilé, jeudi, les détails entourant leur retour au boulot. Les 57 joueurs seront accueillis le 15 août en fin d’après-midi avant de participer à une première séance sur patins le lendemain matin.

Parmi la liste figure le choix de quatrième ronde au dernier repêchage, le défenseur Nicolas Savoie, qui s’alignait avec Newbridge Academy la saison dernière, où il a récolté 43 points en 39 rencontres. Âgé de 16 ans, Savoie brillait par son absence lors de sa sélection à Shawinigan en juin puisqu’il possédait une entente avec Providence College pour se joindre à la formation de la NCAA à partir de la saison 2021-2022, mais il a décidé de résilier cet accord pour tenter sa chance au hockey junior québécois. La rumeur de sa venue à Québec courait depuis quelques semaines. Il a récolté 43 points en 39

«Lorsque nous l’avons sélectionné en quatrième ronde, nous savions qu’il avait déjà une entente avec un collège américain, mais nous étions confiants de pouvoir faire le travail nécessaire pour lui démontrer ce que nous pouvions lui offrir. Au cours des dernières semaines, lui et sa famille sont venus nous rencontrer à Québec et à partir de ce moment la décision lui revenait », a révélé Patrick Roy.

Roy avait d’ailleurs pu apprécier le potentiel du jeune arrière de 6 pi et 170 lb lors d’un tournoi réunissant les meilleurs espoirs midget en prévision de la séance de sélection, en mai dernier, à Boisbriand.

« J’étais sur place avec notre équipe de recruteurs et j’ai bien aimé ce que j’ai vu. Nicolas représente pour nous l’avenir des Remparts et nous sommes persuadés, qu’au fil des saisons, il en deviendra un atout important de notre défensive », a assuré le grand patron des opérations hockey.

Luttes chez les 20 ans

Le camp sera le théâtre d’une lutte féroce pour les trois casiers de joueur de 20 ans disponibles dans le vestiaire alors que cinq prétendants – Jesse Sutton, Gregor MacLeod, Étienne Verrette, Sam Dunn et Benjamin Gagné – seront en lice.

Devant le filet, il sera intéressant de voir qui obtiendra le rôle d’épauler Dereck Baribeau, qui à 19 ans, aura les projecteurs braqués sur lui. Premier choix des Remparts au dernier repêchage (47e au total), le gardien Kevyn Brassard vivra son premier camp dans la LHJMQ. Cette jeunesse masquée de 6 pi 1 po et 152 lb appartient aux Forestiers d’Amos dans la Ligue midget AAA.

Matchs préparatoires

Les Diables rouges disputeront un total de six rencontres préparatoires, dont trois en quatre jours à partir du 19 août. Ils se rendront d’abord à Rimouski pour y affronter l’Océanic avant de prendre d’assaut la patinoire du Complexe sportif multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette le 21 août (19 h) contre Rimouski et le lendemain au Complexe sportif de Saint-Augustin contre le Drakkar de Baie-Comeau. Puis, le 26 août, Roy et sa bande seront à Baie-Comeau avant de compléter l’entraînement le 7 septembre, à Victoriaville, et le 15 septembre à L’Ancienne-Lorette contre ces mêmes Tigres.

L’ouverture officielle de la campagne aura lieu le 22 septembre au Centre Vidéotron avec la visite de l’Océanic.