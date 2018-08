Le prochain adversaire de Dierry Jean identifié

Le boxeur montréalais Dierry Jean se mesurera à Abraham Gomez, un Mexicain de 34 ans, dans le ring du Budweiser Stage de Toronto le 25 août, a-t-il été annoncé.

Il s’agira d'un premier combat en deux ans pour le pugiliste de 36 ans qui a connu des démêlées avec la justice au cours des dernières années.

Jean (29-2-1, 20 K.-O.) et Gomez (28-16-1, 13 K.-O.) croiseront le fer dans un choc de six rounds chez les poids légers, en sous-carte du gala d’invitation Jose Sulaiman du WBC organisé par Real Deal Sports, la compagnie de l’ex-champion des poids lourds Evander Holyfield, et le groupe Lee Baxter Promotions.

Le Canadien d’origine tchétchène et médaillé d'or aux Jeux panaméricains de 2015 Arthur Biyarslanov participera également à l'événement, lui qui a rendez-vous avec le Mexicain Jair Baltazar à l’occasion de son premier combat chez les professionnels. Ce duel des super-légers sera de quatre rounds.

Le combat principal opposera le champion WBA panafricain des mi-moyens Chris van Heerden au Ghanéen Fredrick Lawson.

En avril 2017, Jean, qui fait partie de l’écurie Lee Baxter, avait écopé de 15 mois de prison ainsi qu’une probation de trois ans et de 240 heures de travaux communautaires pour avoir volé une parfaite inconnue en pleine rue afin de s’acheter de la drogue, en novembre 2014.

Ses écarts de conduite ont d’ailleurs poussé Eye of the Tiger Management à mettre fin à son contrat.

Le dernier combat de Jean remonte à mai 2016, lorsqu’il a livré un verdict nul au Philippin Ricky Sismundo. Gomez a perdu ses deux derniers duels, dont un par K.-O., contre le gaucher québécois Michaël Gadbois en septembre, au Casino de Montréal.