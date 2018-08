Les 21 meilleures chansons qui parlent d’argent

Après des heures de brainstorming intense, nous y sommes enfin parvenus : on vous a concocté une petite liste des meilleures chansons à propos de l’argent, parce que pour nous, l’argent et la musique, c’est important.



1. Money-Pink Floyd

Morceau légendaire de l’album Dark Side of the Moon, Money a permis au quatuor anglais de se tailler une place au Billboard 200 pendant 937 semaines selon le magazine Rolling Stone.

La chanson aurait été vendue à plus de 45 millions de copies à travers le monde depuis sa diffusion en 1973.

À noter: Dark Side of the Moon est l’album parfait à écouter en boucle lors d’un roadtrip vers l’Ouest canadien.

2. Mo Money Mo Problems-Notorious B.I.G avec Puff Daddy et Mase

Notorious B.I.G, ou Biggie Smalls, a été une figure dominante du rap avant de connaître une fin tragique le 9 mars 1997, lorsqu’un tireur l’a abattu dans sa voiture à Los Angeles.

Mo Money Mo Problems a connu le succès après la mort de Notorious. Elle a occupé le sommet du Billboard Hot 100 et a été sélectionnée aux Grammys en 1998 pour la meilleure chanson rap par un duo ou un groupe.

Il ne faut pas oublier Gimme The Loot, un autre succès de Biggie sur l’argent qui nous donne la soudaine envie de faire le party en 1993.

3. She Works Hard For The Money-Donna Summer

En entrevue pour l’émission Nightline, Donna Summer a révélé qu’elle avait rédigé She Works Hard For The Money sur du papier de toilette pendant un party des Grammys. Sa chanson a trôné au sommet du Billboard R&B pendant trois semaines après sa sortie en 1983.

4. C.R.E.A.M-Wu-Tang Clan

«Cash rules everything around me, C.R.E.A.M., get the money, dollar dollar bill y’all», quel vrai fan de rap old school ne connait pas ce verse?

Le morceau du groupe new-yorkais s’est vu mériter une place parmi les 100 meilleures chansons de tous les temps par le magazine Time en 2011. Personnellement, nous la plaçons dans le top 10.

5. Nouveaux riches-Loud

Difficile de ne pas avoir entendu parler de Loud dans la dernière année. Le rappeur a cumulé les présences télévisuelles et a été une tête d’affiche dans plusieurs festivals comme le Festif de Baie St-Paul et le Festival d’été de Québec.

Avec des millions d’écoutes et de visionnements sur Spotify et YouTube, Loud a manifestement vécu une année record.

6. Billionaire- Travie McCoy avec Bruno Mars

Lors d’une entrevue avec Forbes, Mars a révélé qu’il s’était inspiré de ses propres envies de grandeur financière pour corédiger les paroles de Billionaire.

Il faut croire que ses rêves en ont rejoint plusieurs puisque quelques mois après sa sortie en 2011, la chanson a été vendue à plus de 2 millions d’exemplaires aux États-Unis.

7. Gruau-Loud Lary Ajust

Les adeptes de «rap keb» se souviendront des jours glorieux où le trio Loud Lary Ajust faisait bouger les foules au rythme des bangers comme Gruau.

Après des albums fructueux tels Gullywood et Blue Volvo, le groupe a décidé de se séparer en 2016.

8. Rock'n’roll pauvreté-Jean Leloup

Contrairement au reste de la liste, Rock n'roll pauvreté aborde l’argent sur son côté sombre. Elle apparaît sur L’amour est sans pitié, contenant des oeuvres mémorables comme Isabelle et 1990.

9. Paper Planes-M.I.A

Cette chanson a bien failli ne jamais voir le jour. Au cours d’une dispute avec Diplo, producteur de l’album et copain de l’artiste à l'époque, M.I.A a passé près de détruire le disque dur la contenant.

Paper Planes a été certifié triple platine, une reconnaissance remise à un artiste ayant vendu plus de 300 000 exemplaires de sa création.

10. Bitch Better Have My Money-Rihanna

La Barbadienne a éprouvé des problèmes financiers assez sérieux dans le passé. En 2009, elle aurait été en faillite personnelle suite à de mauvais conseils de son comptable.

Après une poursuite judiciaire, Rihanna se serait entendu avec la firme de son ancien comptable pour un dédommagement de 10 millions de dollars.

Attention aux coeurs sensibles, ce vidéoclip est très osé.

11. Can’t Buy Me Love-The Beatles

Probablement que ta grand-mère pleurait à chaudes larmes devant sa télévision en regardant le Fab Four performer ce hit incontestable de 1964.

Les Beatles détenaient déjà plus de 60% du marché des singles aux États-Unis avant la sortie de Can’t Buy Me Love selon le Rolling Stone Magazine.

Deux semaines après sa diffusion, les Beatles occupaient les 5 premières positions du palmarès Billboard en 1964, avec Twist and Shout, She Loves You, I Want To Hold Your Hand et Please Please Me.

12. Gold Digger- Kanye West et Jamie Foxx

La collaboration entre Kanye West et Jamie Foxx a frappé fort en 2005. Gold Digger a régné en maître sur le Billboard Top 100 pendant 10 semaines avant de se faire déclasser.

West a remporté la meilleure prestation rap en solo aux Grammys de 2006 grâce à la chanson. C’était trois ans avant qu’il monte sur scène et interrompre le speech de Taylor Swift. Sacré Kanye...

13. L’argent fait le bonheur-Les Respectables

N’importe quel Québécois né dans les 90 a déjà chanté cette chanson haut et fort dans l’autobus en retournant à la maison.

L’album, du même nom que la chanson, recèle de véritables bijoux de la musique québécoise des années 2000, tels que L’homme 7 up, Amalgame, Hola Décadence, et notre préférée, Tequila Maria.

14. I Get Money- 50 Cent

Dans ce morceau, le rappeur de New York vante ses habiletés à faire de l’argent. Pourtant, l’homme derrière le mythique album Get Rich Or Die Trying a déclaré faillite en 2015.

La U.S Bankruptcy Court a toutefois libéré 50 de son fardeau après que celui-ci ait payé plus de 23 millions de dollars à ses créanciers.

15. 40K-Rednext Level

Alors que les rappeurs américains se vantent des millions qu’ils ont en banque, Ogden et Maybe Watson, eux, espèrent gagner un jour 40 000$ par année. Le rêve de la classe moyenne quoi!

16. Rich Girl-Gwen Stefani et Eve

Gwen Stefani, chanteuse du populaire groupe No Doubt, a lancé son premier projet solo en 2004 avec l’album Love.Angel.Music.Baby.

Pour quiconque a déjà écouté Rich Girl, la chanson produite par Dr.Dre est un ver d’oreille assuré.

17. Dégénérations- Mes Aïeux

Si vous ne connaissez pas cette chanson, vous n’étiez probablement pas au Québec au cours des 15 dernières années. Mes Aïeux abordent ici les enjeux financiers qui peuvent parfois se transmettre de génération en génération.

18. Price Tag- Jessie J et B.o.B

La Britannique Jessie J, de son vrai nom Jessie Cornish, a connu un succès planétaire en 2011 avec Price Tag. En 2012, elle fut sélectionnée au Brit Awards dans la catégorie meilleure chanson britannique.

19. Make It Rain- Fat Joe et Lil Wayne

De l’argent qui vole, un jeune Dj Khaled qui tient un parapluie pour Fat Joe et une contribution de Lil Wayne. Quoi demander de mieux pour créer un hit accrocheur qui a marqué les années 2000?

La création de Joe et Wayne a été sélectionnée aux Grammys en 2008 pour la meilleure performance de rap par un groupe ou un duo.

20. Money Trees-Kendrick Lamar

Six ans après sa sortie, Good kid, M.A.A.D City vient tout récemment de célébrer sa 300e semaine au palmarès Billboard.

Money Trees est une ode à la vie du ghetto qui mêle les aspirations d’un jeune Kendrick à une mélodie accrocheuse.

21. Monnaie-Dead Obies

L’un des derniers succès des Dead O avant le départ de Yes Mccan. Le sextuor, maintenant bien connu de la scène rap québécoise, a été récompensé d’une quinzaine de prix aux Francouvertes en 2013 après la parution de leur premier album Montréal $ud.