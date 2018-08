L’Ontario domine le Québec pour remporter la Coupe Lepage Millwork

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le Québec a poussé l’Ontario dans ses derniers retranchements, mais les représentants du Great Lakes Tour graveront tout de même leurs noms sur la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins.

La formation du capitaine David Morland IV a remporté six des 12 rencontres de simple disputées jeudi au club de golf Rivière-du-Loup. Combinées à trois parties nulles, ces victoires ont garanti le championnat à l’Ontario avec un pointage final de 13,5 à 10,5.

«La qualité de golf a été hallucinante. On entendait parler qu’une équipe était en avance, mais j’ai surtout retenu les oiselets et les aigles spectaculaires que les joueurs ont réussi au cours de la semaine», estime le capitaine du Québec, Sonny Michaud.

À égalité avec leurs compatriotes à l’issue des deux premières journées de compétition, les représentants du Circuit Canada Pro Tour avaient pris les devants en matinée grâce à Michaud, vainqueur dans son match contre Morland IV.

L’Ontario a toutefois répliqué en inscrivant des points dans les quatre parties suivantes, notamment grâce aux gains de Mark Hoffman et Sang HWA Lee sur Billy Houle et Simon Camirand.

Les victoires de Luke Moser, Brendan Leonard, Stephane Dubois et Mitch Sutton sur Vincent Blanchette, Raoul Ménard, Marc-Étienne Bussières et Dave Lévesque concrétisaient ensuite le championnat du Great Lakes Tour. Michael Jiggins et Pierre-Alexandre Bédard ont sauvé l’honneur du fleurdelisé.

Une défaite difficile à avaler

«La défaite est difficile à avaler, mais je veux souligner la force de caractère de nos joueurs. C’est ce qui a caractérisé notre équipe. Je pense notamment à Bédard. Il a réussi à remporter la victoire contre un joueur du calibre de Lucas Kim», souligne Sonny Michaud.

La joie régnait dans le camp ontarien à l’issue du tournoi. En plus de recevoir la Coupe Lepage Millwork, les 12 professionnels du Great Lakes Tour se partageront un chèque de 30 000 $.

«Je suis vraiment fier de mes joueurs. Je leur ai dit que nous allions à la guerre. C’est incroyable de voir comment les gars ont joué. Il règne vraiment une bonne camaraderie entre tous et surtout un grand respect», estime David Morland IV

Le président du Circuit Canada Pro Tour, Jean Trudeau, a confirmé son intérêt de présenter à nouveau la compétition à Rivière-du-Loup en septembre 2019. Il s’agit du seul événement du genre au pays à être disputé sous la formule de la Coupe Ryder.