Montréal-Nord: une cérémonie pour souligner les 10 ans de la mort de Fredy Villanueva

La mémoire de Fredy Villanueva a été commémorée jeudi soir, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, au même endroit où le jeune homme a été mortellement atteint par les balles d’un policier 10 ans plus tôt.

Une cérémonie avec une envolée de colombes, des mots en hommage au jeune homme tué, des œuvres d’art à son effigie, une murale de photos, voilà quelques-unes des activités auxquelles a participé une centaine de personnes vêtues de blanc.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Je suis là pour rendre justice à mon fils et pour ne pas qu’on oublie sa mémoire, malgré les 10 ans qui ont passé», a dit avec les larmes aux yeux Liliane Villanueva, qui portait un chandail avec le visage de son fils imprimé dessus.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Tour à tour, des artistes, des écrivains, des proches de la famille Villanueva et des membres de la communauté montréalaise ont participé à un micro ouvert pour partager leurs pensées. Le député de Québec Solidaire Amir Khadir était lui aussi sur place.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

L’événement, qui a commencé à 17 h, a été organisé par le comité de soutien à la famille Villanueva.

Une place polarisante

Les proches de Fredy se battent depuis plusieurs années pour obtenir un espace en l’honneur du jeune homme dans Montréal-Nord.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Christine Black, mairesse de l’arrondissement, avait mentionné en juin dernier que le réaménagement du parc Henri-Bourassa, nommé la «place de l’Espoir», n’aurait pas d’hommage à Fredy Villanueva.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Cette décision avait soulevé de vives tensions. Les participants à la cérémonie de jeudi ont d’ailleurs collé une affiche du jeune de 18 ans, mort lors d'une intervention policière en 2008, pour cacher le mot «espoir» d’une pancarte annonçant le réaménagement du parc.

Continuer le combat

Will Prosper, cofondateur du mouvement Montréal-Nord Républik, a répété à plusieurs reprises que la famille Villanueva ne lâchera pas le morceau.

«Ça fait 10 ans qu’on se bat pour un jeune qui aurait pu être n’importe qui dans ce parc. Notre plus grande fierté au Québec, ce sont nos jeunes. Partout au Québec, on démonise leur nom, on leur manque de respect et on veut cacher leur mémoire», a dit M. Prosper.

«Nous, on dit que c’est inacceptable. C’est pour cela qu’on demande un mémorial à la mémoire de Fredy Villanueva. Il aurait dû être ici avec nous aujourd’hui [...]. La famille Villanueva va continuer à se battre, cinq, 10, 15 ans s’il faut pour commémorer sa mémoire», a-t-il conclu