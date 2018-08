On a testé 6 mascaras à l’extrême pour voir s’ils sont réellement «waterproof»

Que ce soit sous une chaleur accablante, sous l’eau ou à cause d’une peine d’amour, on a mis à l’épreuve 6 mascaras hydrofuges, la plupart vraiment pas chers et disponibles en pharmacies, afin de valider s’ils répondent tous à leur promesse, c’est-à-dire tenir en place, peu importe la situation.

Pour se faire, nos collègues ont dû relever quatre défis:

1. Couper des oignons

2. La machine à vapeur

3. Le bassin d’eau

4. Et l’étape ultime: le démaquillage

Sans plus tarder, découvrez les mascaras qui ont survécu à toutes les épreuves:

Voici où vous procurer tous les mascaras «waterproof» qu'on a testés:

Mascara Total Temptation Waterproof de Maybelline, 12 $, maybelline.ca

Mascara Peacock Flare Waterproof de CoverGirl, 14 $, en pharmacies

Mascara Doll Eye Waterproof de NYX, 12 $, nyxcosmetics.ca

Mascara Voluminous Lash Paradise Waterproof de L'Oréal Paris, 11 $, lorealparis.ca

Mascara Lights, Camera, Splashes Waterproof de Tarte, 30 $, sephora.com

Mascara Super Lenght Waterproof de Revlon, 10 $, walmart.ca

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!