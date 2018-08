Poursuivre le party des Hells au Beachclub?

Selon nos sources, il pourrait s’agir en quelque sorte d’une marque d’appréciation pour l’implication du propriétaire, Olivier Primeau, dans la vente de billets pour le combat de boxe entre Jean Pascal et Steve Bossé, prévu fin juin, puis reporté en juillet.

M. Primeau a fait savoir au Journal qu’il n’était pas au courant de la situation et qu’il ne souhaitait pas commenter.

Le promoteur du gala, Yvon Michel, avait justifié le délai par l’arrivée de M. Primeau comme partenaire et qu’il avait besoin de plus de temps pour faire sa marque.

Selon l’ancien dur à cuire de la Ligue nord-américaine de hockey, Fontaine était responsable de vendre des billets et de lui trouver des commanditaires.

Le sergent Alain Belleau avait expliqué à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) que Daniel Fontaine était très proche de Martin Chaput et Danny Couillard, arrêtés en 2011, et membres des Jokers de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’époque.