Rucher des Framboisier: la douceur du miel

C’est dans la petite localité de Maria, en Gaspésie, que l’entreprise Le Rucher des Framboisiers a été mise sur pied par John Forest en 1977. Désirant offrir un produit de qualité, la miellerie est devenue l’une des entreprises biologiques les plus importantes de la région.

« Nos ruches sont situées près de la mer et loin de la pollution. Ça nous permet d’offrir un miel biologique et non pasteurisé. Nous n’utilisons aucun antibiotique ni pesticide chimique », exprime d’entrée de jeu la fille du propriétaire, Moukda Forest. L’entreprise dispose aujourd’hui d’environ 900 ruches.

PLUSIEURS MIELS

Depuis quelques années, l’entreprise exploite sur place un centre d’interprétation et une boutique, dont une fenêtre principale donne une vue imprenable sur la salle d’extraction.

Par ailleurs, il est également possible d’observer le fin travail des abeilles à l’aide d’une ruche d’observation. Afin de mieux se familiariser avec ce monde quelque peu méconnu, des affiches éducatives permettent aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le miel et son univers sucré.

Les abeilles ont un avantage bien précieux, celui d’avoir un accès facile à diverses plantes et plantations. Pour cette raison, l’entreprise peut se targuer d’offrir une belle diversité en matière de miel, et ce, en fonction des récoltes annuelles.

« Nous proposons un miel de bleuet, un de trèfle, de pissenlit, de fleurs des champs, de sarrasin et, bien sûr, de framboisier. Les différents miels sont produits à chaque floraison. Nous avons ainsi des miels de printemps, d’été et d’automne. Nous avons plus de dix variétés de miel », détaille Mme Forest.

Leurs produits sont ainsi vendus dans de nombreux magasins un peu partout au Québec.

Et bien que la famille compte cinq membres, y aurait-il une possible relève familiale ?

« Je travaille à la miellerie essentiellement l’été. Je ne peux pas dire pour le moment, mais je ne ferme pas la porte », commente la jeune fille.

DOUCEUR D’HYDROMEL

Fait à base d’eau et de miel, l’hydromel est une boisson fermentée dont les premières traces, en Espagne, remontent à cinq millénaires avant Jésus Christ. Désireux d’offrir un produit à la fois unique et de qualité, John Forest a lancé Hydromel Forest au début des années 2000.

L’apiculteur, qui compte plus de 40 ans dans le domaine, en fabrique cinq variétés.

On y retrouve un hydromel plutôt doux, un sec et trois faits à base de petits fruits, soit à base de framboise, de bleuet et de cerise à grappes.

Bien qu’ils soient très populaires et demandés, ces produits ne se retrouvent qu’à la ferme.

La délicatesse de ce précieux liquide se marie très bien avec les desserts, mais pourquoi ne pas user d’audace en le servant en entrée avec, par exemple, une belle assiette de fromages ou même du foie gras ?