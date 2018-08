Un centre de recherche qui démocratise la science

Plus de 1000 visiteurs ont passé les portes de l'Institut Maurice-Lamontagne, à Mont-Joli, depuis le 26 juin dernier. Il s’agit du double de la fréquentation estivale attendue par le centre de recherche.

«Je vous dirais qu’on est impressionnés. On est même débordés par cette belle visite», a lancé Sylvie Roy, adjointe aux visites à l'Institut Maurice-Lamontagne.

Des 14 centres de recherche de Pêches et Océans au Canada, c'est le seul centre francophone qui accueille des visiteurs.

«L'objectif est de faire connaître le travail des scientifiques, de faire connaître les sciences», a précisé Mme Roy.

Les visiteurs ont accès à plusieurs laboratoires, de même qu'à la salle des bassins et à l'atelier des navires.

De l'impact de l'acidification des océans sur les espèces à l'étude sur la reproduction du loup tacheté en bassins, les visiteurs en apprennent sur les différentes expériences en cours.

L'Institut espère que ce partage de connaissances va perdurer.

«Est-ce qu'on va rouvrir l'année prochaine? On est sans réponse, mais il y a une volonté et un besoin de rendre accessible ce centre de recherche là», a souligné Mme Roy.

L'Institut Maurice-Lamontagne est doté de plus de 70 laboratoires. On y effectue des travaux qui fournissent une base scientifique au gouvernement du Canada pour la conservation et la gestion durable des ressources marines et des écosystèmes aquatiques, la protection de l'environnement marin et la navigation sécuritaire.